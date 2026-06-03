Apple célèbre la Journée mondiale de la course à pied avec un trophée en édition limitée sur l’Apple Watch

C’est la Journée mondiale de la course à pied (Global Running Day) ce 3 juin. Pour l’occasion, Apple propose des fonctionnalités spéciales sur l’Apple Watch et Apple Fitness+, notamment un trophée en édition limitée sur l’Apple Watch.



Aujourd’hui, les utilisateurs d’Apple Watch pourront décrocher un badge en édition limitée en enregistrant un entraînement de course à pied d’au moins 5 kilomètres (3,1 miles). Pour cela, ils pourront utiliser l’application Exercice native d’Apple ou n’importe quelle application tierce qui synchronise ses données avec l’application Santé, comme Strava ou WorkOutDoors.

Bien qu’Apple Fitness+ soit un système plutôt axé sur les entraînements en salle, l’abonnement à 9,99 € (également inclus dans l’offre Apple One) propose tout de même des programmes dédiés aux coureurs, tels que Yoga for Every Runner (du yoga pour renforcer la force et la mobilité des coureurs). On y trouve aussi des entraînements sur tapis roulant comme Run Your First 5K (Courir son premier 5 km) et Run Your First 10K (Courir son premier 10 km), qui intègrent des côtes, des sprints et du fractionné.

Du côté du matériel, nous attendons le renouvellement de la gamme Apple Watch lors de l’événement spécial d’Apple en septembre prochain. Je pense que nous aurons droit au minimum à l’Apple Watch Series 12 et à l’Apple Watch Ultra 4, potentiellement équipées de nouveaux écrans. Si la Series 12 ne devrait être qu’une mise à jour mineure, on s’attend à ce que l’annonce de l’Ultra 4 mette le paquet sur l’autonomie de la batterie. Comme d’habitude, le fitness sera au cœur de la présentation d’Apple pour ces deux montres.

Il est également possible que nous découvrions une nouvelle version de la Watch SE. Il faudra attendre septembre pour voir comment tout cela se concrétise ! Mais avant cela, la conférence des développeurs d’Apple (WWDC) se tiendra la semaine prochaine. Nous y découvrirons les nouveaux systèmes d’exploitation pour tous les appareils de la marque, y compris watchOS 27, la prochaine génération de logiciel pour la montre. Quelles seront les nouvelles fonctionnalités ? Les rumeurs évoquent un suivi amélioré de la fréquence cardiaque, de nouveaux cadrans (évidemment), des notifications en cas d’hypertension artérielle et une intégration poussée avec la toute nouvelle version de Siri dopée à l’IA, attendue sur l’ensemble de l’écosystème.

De toute façon, l’Apple Watch regorge déjà d’indicateurs et de fonctionnalités pour la course à pied, comme les entraînements personnalisés (qui incluent des périodes de récupération), les zones de fréquence cardiaque (pour mesurer l’intensité de l’effort), les entraînements avec cadenceur (pour choisir une distance et un temps cible à atteindre) ou encore la détection automatique de piste d’athlétisme, capable de reconnaître lorsque vous arrivez sur une piste extérieure standard.

Si vous préparez votre course de 5 km pour demain ou si vous voulez en savoir plus sur les futures fonctionnalités de watchOS 27, n’hésitez pas !