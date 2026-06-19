La console Nex Playground à détection de mouvements fait revivre l’esprit de la Kinect de l’Xbox

Si vous vous êtes déjà demandé ce que donnerait le croisement entre un Rubik’s Cube et une webcam, pas besoin de jouer aux savants fous dans votre abri de jardin : la Nex Playground (250 $).

Ses similitudes avec l’emblématique casse-tête tactile d’Ernő Rubik s’arrêtent en réalité à sa forme cubique, et vous n’aurez pas grand succès en tentant de l’utiliser pour un appel Zoom. En revanche, si vous voulez tester vos talents de gardien de but ou trancher des ananas virtuels à mains nues, cette petite boîte a tout ce qu’il vous faut. Il s’agit concrètement d’une sorte de caméra Xbox Kinect repensée qui fonctionne sans avoir besoin d’une console. Il vous suffit de la brancher sur votre téléviseur et sa caméra suit 18 points de votre corps en temps réel pour vous permettre de jouer. L’objectif grand angle est plutôt efficace pour capter tout le monde ; vous n’aurez besoin que d’environ 1,80 mètre d’espace latéral pour profiter de la plupart des jeux.

Elle est livrée avec cinq titres préinstallés sur sa mémoire de 64 Go : Go Keeper, Fruit Ninja, Whac-a-Mole, Party Fowl et Starri. Si vous en voulez plus, vous pouvez souscrire à un abonnement “Play Pass” de 12 mois, qui débloque plus de 50 jeux supplémentaires. Le catalogue inclut des applications comme Zumba Fitness Party et BoxFlow Fitness : si la Nex Playground est idéale pour occuper les enfants, elle peut également vous éviter de vous transformer en loque humaine vissée au canapé.

La gestion de la vie privée a beaucoup évolué depuis l’époque de la Kinect. La Nex Playground intègre ainsi un petit cache magnétique qui permet de bloquer physiquement l’objectif de la caméra lorsque vous ne l’utilisez pas. Elle est également fournie avec une télécommande, mais celle-ci sert uniquement à naviguer dans les menus. Aucun risque de fracasser l’écran de votre téléviseur à cause d’un accident de dragonne “façon Nintendo Wii”.

