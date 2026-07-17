Zeekr participe au prochain Mondial de l’Auto Paris

Zeekr sera présente au Mondial de l’Auto Paris 2026 du 12 au 18 Octobre prochains. Véritable vitrine de l’innovation automobile, le Mondial de l’Auto réunit près de 500 000 visiteurs à chaque édition. La gamme complète sera exposée pour incarner la vision de Zeekr.





Zeekr a officiellement confirmé sa participation au Mondial de l’Auto de Paris 2026, l’un des événements les plus prestigieux du secteur automobile et un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’automobile du monde entier. Les visiteurs pourront découvrir la gamme complète de Zeekr, des technologies d’avant-garde ainsi que des annonces exclusives qui façonneront le prochain chapitre de la marque. Pour sa première participation au Mondial de l’Auto de Paris, Zeekr présentera sa gamme européenne complète, incluant le SUV familial 100 % électrique Zeekr 7X, le shooting brake Zeekr 001, le SUV compact urbain Zeekr X et le tout nouveau Gran Tourer Zeekr 7GT.

Outre cette gamme complète, les visiteurs pourront assister à une annonce majeure et se projeter dans l’avenir en découvrant de plus près les technologies d’avant-garde de Zeekr. La 91e édition du Mondial de l’Auto de Paris s’annonce très prometteuse, avec la participation déjà confirmée de plus de 60 constructeurs automobiles. Organisé tous les deux ans, cet événement compte parmi les salons automobiles les plus emblématiques et les plus fréquentés au monde, accueillant plus de 500 000 visiteurs répartis dans 5 halls d’exposition à Paris Expo Porte de Versailles. Rassemblant l’ensemble de la filière automobile sur 70 000 m² d’espace d’exposition intérieur et 15 000 m² en extérieur, le salon constitue une vitrine mondiale de l’innovation en matière de mobilité – une initiative à laquelle Zeekr est fière de prendre part.







