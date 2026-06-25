On a testé le Tenways AGO X Special Edition

Ces dernières années, Tenways s’est imposée comme une marque incontournable sur le marché du vélo à assistance électrique.

La firme hollandaise a progressivement réussi à se faire une place grâce à une recette simple mais particulièrement efficace : proposer des vélos accessibles, fiables et agréables à utiliser au quotidien, sans jamais faire exploser les prix. Au fil des générations, la marque nous avait surtout habitués à des modèles urbains au design épuré, pensés avant tout pour les trajets du quotidien. Des vélos confortables, rassurants et faciles à prendre en main, qui ont largement participé à construire l’image de Tenways auprès du grand public.

Mais avec ce nouveau AGO X Special Edition, la marque change clairement d’approche. D’emblée, on comprend que ce modèle n’a pas été pensé comme un simple vélo urbain de plus. Plus imposant, plus robuste et largement inspiré de l’univers du VTT, ce AGO X vient apporter quelque chose de totalement différent dans la gamme du constructeur hollandais. Un choix assumé, qui permet aujourd’hui à Tenways de proposer un vélo capable de s’adapter aussi bien aux trajets urbains qu’aux longues sorties plus exigeantes.

Après plusieurs centaines de kilomètres passés à son guidon, une chose devient vite évidente : avec ce AGO X Special Edition, Tenways franchit un vrai cap.

C’est probablement son design qui marque le plus lors des premiers kilomètres. Là où Tenways nous avait habitués à des modèles relativement fins et discrets, la marque propose ici un vélo bien plus imposant, avec une identité visuelle forte et assumée. Le AGO X Special Edition affiche clairement ses inspirations VTT avec un cadre massif, un guidon large, des roues de 29 pouces et une position de conduite immédiatement rassurante. Ce choix esthétique ne sert pas uniquement à renforcer son allure. Dès les premiers kilomètres, ce gabarit apporte une vraie sensation de stabilité. On se sent maintenu, en confiance, presque protégé par le vélo. Malgré son poids compris entre 27 et 29 kg selon les équipements installés, ce dernier se fait rapidement oublier une fois lancé.

Le confort, une grande réussite

Le confort fait également partie des grandes réussites de ce modèle. Grâce à sa fourche avant suspendue et à ses larges pneus, le AGO X absorbe particulièrement bien les irrégularités de la route. Pavés, routes abîmées ou petits chocs du quotidien sont largement atténués, ce qui rend les trajets beaucoup plus agréables sur la durée. Même l’assise participe à cette sensation générale de confort. La selle proposée ici accompagne parfaitement les longues sorties et renforce cette impression de rouler sur un vélo pensé avant tout pour le plaisir et la sérénité.

Avec ce AGO X Special Edition, Tenways propose finalement un vélo qui se rapproche davantage d’un véritable SUV électrique que d’un simple VAE urbain. Et cette sensation se confirme encore davantage une fois en circulation. La position de conduite est naturelle, confortable et pensée pour garder un excellent contrôle du vélo en permanence. Le guidon large apporte immédiatement une sensation de maîtrise, notamment lors des trajets urbains plus denses ou des passages demandant davantage de stabilité.

Malgré son gabarit imposant, le vélo reste étonnamment agréable à prendre en main. Très rapidement, on oublie son poids pour surtout retenir le sentiment de sécurité qu’il procure. Tenways a clairement cherché à concevoir un modèle capable d’encaisser les trajets du quotidien sans jamais devenir fatigant à conduire. Et sur ce point, le résultat est particulièrement convaincant.

Les roues de 29 pouces accompagnées de la technologie anti-crevaison renforcent encore davantage cette sensation de fiabilité. La marque conserve ici l’un de ses points forts habituels : proposer un vélo rassurant, pensé pour durer et éviter au maximum les petits désagréments du quotidien.

Une assistance électrique bluffante

Mais la véritable évolution de ce AGO X Special Edition se trouve probablement au niveau de son assistance électrique. Par le passé, certains modèles de la marque pouvaient demander un léger effort supplémentaire lorsque les trajets devenaient plus vallonnés. Ici, Tenways corrige clairement ce point grâce à l’intégration d’un moteur central de 250 W directement placé au niveau du pédalier. Et surtout, ce moteur développe jusqu’à 80 Nm de couple, une donnée qui se ressent immédiatement lors des relances ou des montées plus exigeantes.

Le résultat est particulièrement impressionnant au quotidien. Les accélérations sont fluides, naturelles et le vélo conserve une excellente réactivité même lorsque la route commence à s’élever. Là où certains vélos électriques montrent parfois leurs limites sur les fortes pentes, le AGO X conserve une assistance constante et agréable.

Plusieurs niveaux d’assistance sont proposés afin d’adapter le comportement du vélo selon les besoins et l’autonomie recherchée. Cette dernière peut d’ailleurs atteindre jusqu’à 100 kilomètres selon le mode utilisé et le type de trajet effectué.

Et sur ce point, difficile de ne pas saluer les progrès réalisés par Tenways. Avec cette nouvelle génération de AGO X, la marque montre clairement sa volonté de monter en gamme tout en conservant un positionnement tarifaire particulièrement agressif face à la concurrence.

Cette montée en gamme se ressent également dans les équipements proposés à bord. Au centre du guidon, on retrouve un écran TFT LCD couleur parfaitement intégré, permettant d’afficher l’ensemble des informations essentielles du trajet : vitesse, autonomie restante, niveau d’assistance ou encore distance parcourue. L’interface reste simple à utiliser et surtout très bien placée, permettant de consulter rapidement les informations sans quitter la route des yeux trop longtemps. Tenways ajoute également une fonctionnalité particulièrement appréciable avec un système de déverrouillage par code à quatre chiffres directement intégré au vélo, renforçant ainsi la sécurité lors des stationnements du quotidien.

Au niveau de la transmission, notre modèle Special Edition embarque ici une transmission Shimano à dix vitesses particulièrement convaincante après plusieurs centaines de kilomètres parcourus. Fiable, fluide et résistante, cette dernière accompagne parfaitement le positionnement polyvalent du vélo. Même constat du côté du freinage avec des freins à disque hydrauliques puissants et rassurants, qui assurent un excellent contrôle du vélo quelles que soient les conditions. La batterie lithium amovible de 560 Wh vient quant à elle parfaitement s’intégrer au cadre du vélo sans casser son design général. Un détail important qui participe clairement à la réussite esthétique du modèle.

Enfin, Tenways soigne également l’éclairage avec des feux avant et arrière performants, complétés par deux éclairages supplémentaires placés sous la selle afin d’améliorer encore davantage la visibilité lors des trajets nocturnes. C’est probablement cette polyvalence qui résume le mieux ce AGO X Special Edition. Là où certains vélos électriques excellent uniquement en ville ou à l’inverse sur des terrains plus exigeants, le modèle de Tenways parvient ici à trouver un équilibre particulièrement intéressant. Confortable en milieu urbain, rassurant sur les longues distances et suffisamment robuste pour s’aventurer sur des chemins plus irréguliers, le AGO X Special Edition réussit à s’adapter à de nombreux usages sans jamais donner l’impression d’être limité.

Notre verdict

Avec ce modèle, Tenways ne se contente finalement pas d’ajouter un nouveau vélo à son catalogue. La marque hollandaise montre surtout une vraie évolution dans sa manière de concevoir ses vélos électriques. Plus ambitieux, plus puissant et bien plus imposant que les précédents modèles de la gamme, ce AGO X réussit à conserver ce qui a toujours fait la force de Tenways : une excellente accessibilité, un vrai confort d’utilisation et un rapport qualité-prix particulièrement solide. Mais cette fois-ci, le constructeur y ajoute une dimension plus premium, plus robuste et surtout beaucoup plus polyvalente. Après plusieurs centaines de kilomètres parcourus à son guidon, une chose paraît assez claire : avec ce AGO X Special Edition, Tenways signe probablement l’un des modèles les plus aboutis de son histoire.