Les batteries solaires portables de Jackery promettent une énergie propre partout, tout le temps

Jackery, spécialiste de l’énergie personnelle, batteries et panneaux solaires, a présenté sa nouvelle gamme de générateurs solaires portables, idéale pour les travaux en extérieur ou les voyageurs en itinérance.

Avec des solutions allant de l’alimentation légère, pour charger les téléphones et petits appareils, aux générateurs puissants capables d’alimenter ordinateurs, outils de jardinage ou petit électroménager pendant plusieurs heures, l’énergie solaire se met à la portée de tous !

Grâce à la technologie Cell-to-Body (CTB), Jackery a pu alléger ses générateurs solaires de plus de 30% par rapport à la génération précédente. La marque propose même le modèle le plus léger et le plus compact de la catégorie 2 kWh, l’Explorer 2000 v2. En effet, cette innovation intègre directement les cellules de batterie dans la structure en nid d’abeille de l’appareil. Elle maximise ainsi l’espace, augmentant la capacité de 59% à volume égal, tout en supprimant le besoin de boîtiers protecteurs et de couches de séparation supplémentaires. Elle renforce également la solidité de la structure et améliore la résistance aux impacts physiques, aux chocs et aux vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie.

Que l’on cherche une batterie solaire d’appoint ultra-portable ou de quoi bivouaquer confortablement en alimentant des plaques électriques et des enceintes au milieux de nulle part, Jackery propose des solutions répondant à chaque besoin.

• L’Explorer 2000 v2 (1599 €) : une station d’énergie de 2 kWh pesant seulement 17,5 kg pour des dimensions de 33,5 × 26,4 × 29,2 cm. Avec un volume réduit de 41 % et un poids réduit de 36 % par rapport aux modèles conventionnels de cette catégorie, elle permet une charge hybride de six appareils simultanément via AC (x2), USB-C (x2), USB-A et une prise 12V, avec des protections contre les surtensions et la surchauffe.

L’Explorer 1000 v2 (999 €) : 20 % plus petite et 10 % plus légère que les modèles 1 k Wh comparables ; Ses 11kg, sa capacité de 1 070 Wh et sa puissance de 1 500 watts en font le compagnon idéal pour les situations nécessitant une énergie fiable. Avec des branchements similaires à L’Explorer 2000 v2, elle peut se charger et se décharger simultanément grâce à son

L’Explorer 300D (239 €) : cette batterie ultra portable de 2,5kg à peine dispose de 5 sorties, dont 3 ports USB-C, pour recharger les petits appareils tels des téléphones portables, drones et appareils photos en toute circonstances (288Wh, 300W). Elle s’accompagne d’un système de câble 2-en-1 ingénieux qui fait aussi poignée en plus d’assurer la charge rapide PD 140 W et le transfert de données, pour porter, charger et connecter les appareils en toute simplicité. Elle intègre une lampe LED pour un éclairage d’urgence.

Les batteries Jackery peuvent être rechargée sur secteur ou sur prise allume-cigare si nécessaire, voire en USB-C sur certains modèles, mais leur force vient des solutions de panneaux solaires qui les accompagnent ! Jackery conçoit ses propres panneaux photovoltaïques transportables, dont certains peuvent se déployer sur un sac de randonnée pour charger en marchant.

Les panneaux pliables SolarSaga 200W et 100W sont certifiés IP68 et se transportent facilement grâce à leur poignée magnétique intégrée. Ils peuvent même charger directement les petits appareils via leurs sorties USB. Leur rendement de conversion solaire élevé de 25% en fait une source d’énergie idéale pour les aventures en plein air et la recharge à domicile.

Le format SolarSaga (109 €) 40W Mini, ultraléger (1,18 kg), quant à lui, peut se déployer sur un sac à dos afin de charger batteries ou appareils pendant une randonnée. Avec une certification IP68 pour l’étanchéité et vérifié par 8 tests IEC, ce panneau solaire est conçu pour résister à des températures et conditions extrêmes. Son design pliable en quatre le rend facile à emballer et à transporter, tout en restant plus léger qu’un ordinateur portable.

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