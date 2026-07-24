La nouvelle montre Top Time de Breitling est une lettre d’amour à l’Aston Martin DB5

Breitling et Aston Martin réunissent deux icônes des années 1960, le chronographe Top Time et la DB5, dans un trio de montres inspirées par Sean Connery dans Opération Tonnerre.



Breitling remonte à l’année 1965 pour son dernier lancement horloger et dévoile la Top Time B01 Chronograph 41 Tribute to Aston Martin DB5. Il s’agit d’une collection de trois pièces construite autour de l’un des duos montre/voiture les plus sous-estimés du cinéma.

Évidemment, si l’on évoque James Bond et les montres, la plupart des gens penseront à Omega, peut-être à Rolex, ou même à Seiko. Pourtant, dans Opération Tonnerre, Sean Connery portait une Breitling Top Time (référence 2002) aux côtés de sa DB5 gris argenté. C’était d’ailleurs la toute première montre modifiée par le département Q dans l’histoire des films de James Bond.

Six décennies plus tard, Breitling et Aston Martin ont estimé que ce moment méritait un véritable hommage.

Plutôt que de simplement apposer un logo sur le cadran, les détails font ici directement écho à la voiture. On trouve ainsi un anneau intérieur en bois qui rappelle le volant de la DB5. Les bracelets sont teintés à la main pour correspondre au cuir automobile, et les sous-cadrans reprennent la forme des petits compteurs du tableau de bord. C’est un croisement de styles véritablement superbe.



La collection se décline en trois versions :

• Le modèle en acier inoxydable avec un cadran argenté, limité à 1022 pièces. C’est celui qui est le plus proche de l’esprit de la Top Time originale des années 1960.

• L’édition en acier et platine dotée d’un cadran laqué noir, limitée à 315 pièces. La lunette en platine apporte un poids appréciable qui contraste joliment avec la surface noire brillante.

• Le haut de gamme en or rouge 18 carats doté d’un cadran en onyx, limité à seulement 250 pièces. C’est la première fois que Breitling utilise de l’onyx sur un cadran. C’est un choix marquant, et probablement notre modèle préféré parmi les trois.



Tous trois sont animés par le calibre manufacture Breitling 01. Ce mouvement est certifié COSC, équipé d’une roue à colonnes et d’un embrayage vertical, et offre une réserve de marche de 70 heures. En retournant la montre, on peut apercevoir à travers le fond de boîtier en saphir une masse oscillante gravée au nom d’Aston Martin. Elle est plaquée rhodium sur les versions en acier, et en or rouge 18 carats sur le modèle le plus prestigieux.

Georges Kern, PDG de la maison mère de Breitling, déclare que la DB5 est « l’un de ces rares designs qui ne se fanent jamais ». Le directeur du design d’Aston Martin, Marek Reichman, qualifie quant à lui ces montres de « quelque chose de véritablement distinct de tout ce que nous avons créé jusqu’à présent ». Chaque montre affiche un diamètre de 41 mm pour une épaisseur de 13,8 mm, offre une étanchéité jusqu’à 100 mètres et s’accompagne d’un bracelet en cuir de veau marron muni d’une boucle déployante.

Elles sont disponibles dès maintenant sur le site de Breitling aux tarifs de 10500 euros, 16500 euros ou 40500 euros