Coupe du Monde 2026 : une immersion sonore sans précédent avec Sennheiser

À l’occasion de la Coupe du Monde 2026, Sennheiser propose des offres promotionnelles sur une sélection de produits de ses gammes AMBEO Soundbar et solutions d’écoute TV.

Alors que des millions de supporters suivent activement la compétition depuis leur domicile, la marque met en avant son expertise audio pour offrir une expérience de visionnage plus immersive, au plus près de l’ambiance du stade. Grâce à une restitution sonore riche et précise, les fans peuvent vivre chaque match avec une intensité renforcée, qu’ils regardent les rencontres seuls, en famille ou entre amis.



Le football ne se regarde pas seulement : il se vit. Le chant des supporters avant le coup d’envoi, la tension d’une occasion décisive, l’explosion du stade après un but… autant de moments qui prennent une nouvelle dimension grâce au savoir-faire audio de Sennheiser.

Avec leur scène sonore large et enveloppante, les solutions Sennheiser recréent l’intensité du stade directement à domicile. Que l’on regarde le match seul, entre amis ou tard dans la nuit, chaque supporter peut profiter d’une immersion adaptée à son mode de vie.

AMBEO Soundbar : l’ambiance du stade dans votre salon

Les soundbars AMBEO Sennheiser offrent une expérience sonore 3D immersive qui plonge les spectateurs au cœur de l’action, avec la sensation d’être dans les tribunes plutôt que dans leur salon. Chaque passe, chaque chant de supporters et chaque but prennent une nouvelle dimension grâce à une restitution sonore puissante et enveloppante.



Grâce à leur technologie avancée de virtualisation sonore, elles recréent une expérience digne d’un système home cinéma multicanal sans nécessiter l’installation complexe de multiples enceintes. L’immersion est instantanée, portée par une installation simple et intuitive : il suffit de brancher la soundbar pour transformer chaque soirée de match en véritable événement.



Le réglage sonore signé Sennheiser assure une excellente clarté des commentaires, même dans les moments les plus intenses. Les voix restent parfaitement intelligibles, tandis que les chants du public, les réactions du stade et les sons du terrain gagnent en profondeur, en réalisme et en intensité émotionnelle.



Déclinée en versions Mini, Plus et Max, la gamme AMBEO permet à chacun de choisir la solution la plus adaptée à son espace, de la chambre au grand salon, tout en conservant un haut niveau d’immersion et des sensations fortes, quel que soit l’environnement d’écoute.



Casques TV : le match, à votre volume

Pour les passionnés qui souhaitent suivre chaque rencontre sans déranger leur entourage, les casques TV Sennheiser constituent l’alternative idéale. Les modèles RS permettent de profiter des matchs à son propre niveau d’écoute, même tard le soir ou dans un espace partagé, tout en bénéficiant d’une excellente intelligibilité des commentaires et d’une synchronisation parfaite entre l’image et le son grâce à leur connexion sans fil à faible latence. Leur technologie d’amélioration de la parole garantit des commentaires clairs et précis, même lors des rencontres les plus intenses ou des retransmissions riches en ambiance de stade. Grâce aux options de personnalisation sonore, chaque utilisateur peut privilégier les commentaires, l’ambiance du stade ou un équilibre entre les deux, avec un son adapté à ses préférences d’écoute pour vivre la compétition à sa manière.







Enfin, leur installation simple et intuitive permet d’être prêt pour le coup d’envoi en quelques minutes seulement : il suffit de connecter le système et de commencer à regarder le match, sans configuration complexe.



Des offres spéciales pour célébrer la Coupe du Monde



Dans le cadre de cette opération spéciale Coupe du Monde 2026, Sennheiser propose des promotions sur plusieurs modèles emblématiques :



Offres valables jusqu’au 30 juin 2026



• AMBEO Soundbar Mini

• AMBEO Soundbar Plus

• AMBEO Sub



Offres valables jusqu’au 21 juillet 2026



• RS 2000

• RS 120-W



