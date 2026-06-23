IInsta360 Luna Ultra : une caméra sur nacelle conçue avec Leica si bonne que DJI a du souci à se faire

Les petites caméras montées sur nacelle stabilisée ont longtemps été la chasse gardée de DJI : la série des Osmo Pocket a tout simplement inventé cette catégorie. Alors quand Insta360, plutôt connue pour ses caméras 360° et ses excellentes caméras d’action, a annoncé qu’elle s’attaquait à ce marché avec la Luna Ultra, cela a attisé la curiosité. Un nouvel acteur pouvait-il bousculer l’ordre établi ?



La Luna Ultra coûte 770 $ aux États-Unis et 649 £ au Royaume-Uni, ce qui la place nettement au-dessus de la DJI Osmo Pocket 4 d’entrée de gamme. Conçue en partenariat avec Leica, Insta360 affirme que la Luna Ultra est le produit le plus ambitieux sur le plan technique qu’elle ait jamais créé. Je l’ai testée dans diverses conditions, voici mon verdict.

Design : un petit air de Wall-E

La Luna Ultra est un bel objet. Elle est compacte, légère, tient bien en main et sa qualité de fabrication inspire confiance. Son double objectif à l’avant lui donne un côté robotique qui rappelle Wall-E.

Le manche est un peu plus court que prévu. J’ai trouvé plus confortable de l’utiliser avec l’une des extensions de poignée incluses. Celles-ci cachent un trépied dépliable très pratique pour le vlogging ou pour filmer seul. L’allumer est un plaisir : il suffit de faire pivoter l’écran tactile OLED de 2 pouces à 90 degrés pour réveiller l’appareil. L’écran est lumineux, net et réactif.

La grande innovation matérielle de la Luna Ultra est son écran amovible. Il se détache du corps de la caméra pour devenir une télécommande sans fil autonome, transmettant un retour vidéo HD en direct jusqu’à 20 mètres. Cela fonctionne parfaitement : j’ai pu cadrer, zoomer, ajuster les paramètres et lancer l’enregistrement sans toucher à la caméra. Une excellente option pour les créateurs solos qui aiment les angles originaux.

Utilisation et performances de la nacelle

Commençons par les petits défauts : lorsqu’on utilise le joystick pour orienter manuellement la caméra, les mouvements de panoramique et d’inclinaison sont un peu trop saccadés à mon goût pour obtenir des mouvements cinématiques parfaits. De plus, elle ne pivote pas à 360 degrés.

En dehors de cela, la stabilisation est superbe. En mode de suivi automatique, les mouvements sont d’une fluidité soyeuse. Le système Deep Track 5.0 s’accroche aux visages, aux animaux ou aux objets comme une bernique, et retrouve sa cible même si elle sort brièvement du cadre.

L’autonomie est un point fort : en filmant en 8K à 30 im/s en continu, l’appareil a tenu 110 minutes avant d’afficher l’alerte de batterie faible. En 4K, elle dure encore plus longtemps. La charge est rapide, passant de presque zéro à 80 % en 23 minutes environ avec un chargeur rapide. Notez simplement qu’elle a tendance à chauffer lors de longues sessions en 8K.

Qualité d’image : l’effet Leica

C’est ici que la Luna Ultra justifie son prix premium. La qualité vidéo du capteur 1 pouce 8K est stupéfiante. Bien que la 8K à 30 im/s soit superflue pour la plupart des gens, le niveau de détail et la restitution des couleurs en 10-bit sont époustouflants pour une caméra de cette taille. C’est bien meilleur que n’importe quel smartphone. En pratique, la 4K à 60 ou 120 im/s sera le choix idéal pour la majorité des utilisateurs.

Les profils de couleurs calibrés par Leica (Natural, Vivid, Chrome) sont excellents. Pour la post-production, le profil I-Log et le Dolby Vision HDR sont de la partie.

Le mode nuit assisté par IA, PureVideo (disponible jusqu’en 4K), offre des résultats bien plus nets et propres que sur les précédentes caméras de la marque. En basse lumière urbaine, les vidéos sont parfaitement exploitables. Les photos de 37 Mpx sont également très nettes et flatteuses.

Le système de zoom offre un grossissement jusqu’à 12x entre les deux objectifs (dont un zoom sans perte 6x très efficace). On ressent toutefois une très brève transition visuelle lorsque la caméra bascule d’un objectif à l’autre en vidéo.

Le point noir : Le mode Panorama Scénique de 200 Mpx ne fonctionnait pas sur mon modèle de test (les fichiers apparaissaient vides sur l’application et sur mon Mac). Insta360 devra corriger cela rapidement via une mise à jour logicielle (firmware).

Audio

Les micros intégrés suffisent en intérieur, mais le coupe-vent électronique montre ses limites en extérieur dès qu’il y a de la brise. Pour un son de qualité ou pour du vlogging en extérieur, il est fortement recommandé d’acheter le module Insta360 Mic Pro (inclus dans le pack “Creator Kit”).



Caractéristiques techniques clés

• Capteur principal : 1 pouce 8K, F1.8 (équivalent 20mm)

• Capteur secondaire : 1/1.3 pouce, F2.0 (équivalent 60mm)

• Vidéo : 8K à 30 im/s, 4K jusqu’à 120 im/s (10-bit I-Log / Dolby Vision)

• Photos : 37 Mpx (et Panorama 200 Mpx)

• Écran : Tactile OLED de 2 pouces, détachable

• Stockage : 47 Go internes + port microSD (jusqu’à 1 To)

• Poids : 233 g

L’Insta360 Luna Ultra vaut-elle le coup ?

Le marché des caméras de poche sur nacelle n’est plus le monopole de DJI. La Luna Ultra prouve qu’Insta360 est prête à rivaliser au plus haut niveau. Ses performances optiques sont exceptionnelles, son mode nuit est brillant et son écran-télécommande amovible est une innovation hardware particulièrement maligne. Malgré quelques défauts de jeunesse (joystick manuel perfectible, bug du panorama), si vous cherchez une caméra à double objectif ultra-haute résolution stabilisée, elle est excellente et facile à recommander.