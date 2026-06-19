Lagostina célèbre 125 ans de maestria italienne

Depuis 1901, la marque italienne iconique façonne l’art de cuisiner avec élégance et performance.

En 2026, Lagostina célèbre 125 ans d’histoire en affirmant plus que jamais sa modernité. Fondée à Omegna, en Italie, Lagostina célèbre 125 ans d’histoire et de maestria culinaire. De ses premiers couverts en fer étamé à l’introduction pionnière de l’acier inoxydable en 1933, la marque italienne a su traverser les générations en imposant une vision singulière de la cuisine : élégante, durable et résolument tournée vers la performance. Aujourd’hui intégrée au Groupe SEB, Lagostina continue d’incarner l’art de vivre italien à travers des collections premium qui allient innovation technologique, design et durabilité.

De Sophia Loren, égérie emblématique de la marque en 2010, au chef étoilé Simone Zanoni, partenaire depuis 2020, Lagostina célèbre depuis toujours une certaine idée de l’art de vivre italien : généreux, élégant et profondément tourné vers le plaisir de cuisiner.

Présente principalement en Italie, en France et au Canada, Lagostina réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires d’environ 70 millions d’euros. Une performance qui illustre l’attachement durable des consommateurs à une marque capable de conjuguer héritage et innovation. Fabriqués principalement en Italie, dans le Piémont, les produits Lagostina ont une garantie de 25 ans. Ils sont compatibles avec tous les feux, dont l’induction. Ils sont produits en Inox 18/10 de haute qualité. 2026, année anniversaire : depuis 125 ans, l’entreprise continue de faire vivre la tradition culinaire.



