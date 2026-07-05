La toute dernière montre TAG Heuer Formula 1 s’offre une somptueuse livrée Gulf

TAG Heuer fait renaître son partenariat avec Gulf Oil pour la quatrième fois, en habillant son chronographe Formula 1 de ces incomparables couleurs de course bleues et oranges.

TAG Heuer lance la Formula 1 Chronographe Automatique x Gulf, la quatrième montre issue de cette collaboration, et personnellement, notre préférée de la gamme Formula 1 actuelle. Même sans suivre de près les sports mécaniques, vous connaissez forcément la livrée bleue et orange de Gulf. C’est cette combinaison de couleurs qui a instantanément rendu iconique la Porsche 917 de Steve McQueen dans le film Le Mans, et elle n’a presque pas changé depuis.

TAG Heuer a transposé cette histoire directement sur le cadran de cette montre. Les bandes Gulf coupent verticalement le fond opalin noir, un rehaut laqué bleu fait le tour de la montre. Ce n’est pas particulièrement subtil, mais le résultat fonctionne à merveille. Le cadran accueille trois compteurs de chronographe : un compteur 30 minutes à 12 heures, un compteur 12 heures à 6 heures, et une petite seconde permanente à 9 heures. Les aiguilles des heures et des minutes sont quant à elles partiellement squelettées, ce qui préserve une parfaite lisibilité malgré la densité visuelle du cadran sous-jacent.

Des matériaux et des finitions sportives

La lunette est en carbone forgé, équipée d’une échelle tachymétrique et de l’inscription « GULF » gravée sur le pourtour. J’apprécie énormément le carbone forgé, qui apporte un look très sportif. De plus, aucune lunette ne se ressemble, en raison de la façon dont le matériau se forme lors de la production. Un joint orange est positionné sous la lunette et s’accompagne d’une couronne laquée orange ; deux petites touches de couleur très ludiques.

Le mouvement de cette montre au boîtier de de 44 mm de diamètre en titane Grade 2 sablé, étanche à 200 mètres, est un Calibre 16 de TAG Heuer, mouvement chronographe automatique maison. Le dos est gravé du logo Gulf et de la mention « ONE OF 1000 » (car oui, il s’agit d’une édition limitée). Comptez 6300 € pour vous en offrir une.

