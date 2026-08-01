La TAG Heuer Carrera x Team Ikuzawa célèbre la culture automobile, et elle est livrée avec l’écrin de montre le plus cool jamais vu

TAG Heuer et le Team Ikuzawa se réunissent à nouveau pour un chronographe Carrera limité à 150 exemplaires, qui rend hommage à l’héritage automobile japonais – et qui est livré dans une boîte à outils qui vole la vedette.

TAG Heuer et le Team Ikuzawa sont de retour ensemble et viennent de lancer la TAG Heuer Carrera Chronograph x Team Ikuzawa. Il s’agit de la suite de leur collaboration de 2023, et elle est tout aussi cool que la précédente. Une édition limitée à seulement 150 pièces, chacune étant numérotée individuellement.

Ce nouveau modèle reprend la Carrera « Glassbox » de 39 mm de TAG Heuer et la réinterprète en s’inspirant du chronomètre Heuer Roadmaster. George Bamford et Mai Ikuzawa sont les forces créatives derrière ce projet. Bamford dirige le Bamford Watch Department et est connu pour apporter sa propre touche à des designs classiques. De son côté, Ikuzawa est directrice d’écurie et directrice artistique du Team Ikuzawa, l’équipe de course japonaise fondée par sa famille en 1981.

La montre s’inspire fortement de la nostalgie du sport automobile. Le cadran blanc arbore une texture de type « Clous de Paris », et des accents rouges parcourent les aiguilles des heures et des minutes, la trotteuse du chronographe et même le disque de la date. Il n’y a pas de cadran pour la petite seconde (les secondes courantes), imitant ainsi les anciens chronographes TAG Heuer des années 60 et 70, une époque où l’espace sur le cadran était souvent cédé aux sponsors et aux écuries de course. La signature « Team Ikuzawa » trône fièrement à six heures. Une touche vraiment cool.

Si vous avez un faible pour les beaux écrins de montre, celui-ci est l’un des plus réussis vus depuis longtemps. Il a la forme d’une boîte à outils, calquée sur celles que l’on trouve dans un atelier de course ou dans les garages des stands. À l’intérieur, vous recevez la montre sur son bracelet en acier, ainsi que deux bracelets supplémentaires : un bracelet en cuir blanc perforé avec des surpiqûres rouges (rappelant les gants de course) et un bracelet textile rouge et blanc qui fait écho à l’ancienne livrée du Team Ikuzawa. On y trouve également une pochette de voyage et un ensemble de porte-clés (charms) aux couleurs du Team Ikuzawa.

Cette TAG Heuer Carrera Chronograph x Team Ikuzawa est disponible dès maintenant au prix de 10500 €. Retournez la montre et vous découvrirez des gravures dédiées au Team Ikuzawa et au Bamford Watch Department, en plus du très important numéro d’édition limitée.