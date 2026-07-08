UGREEN DH2300, le NAS qui fait enfin rimer simplicité avec sérénité

Silencieux, facile à installer et étonnamment performant, le DH2300 démocratise le stockage personnel, sans exiger un diplôme d’administrateur réseau.

Le cloud a beau être devenu la solution de stockage par défaut pour des millions d’utilisateurs, il n’est pas toujours synonyme de tranquillité. Entre les abonnements qui s’accumulent, l’espace qui se remplit un peu trop vite et la question de la confidentialité des données, nombreux sont ceux qui envisagent de reprendre le contrôle de leurs fichiers. C’est précisément la mission que s’est donnée UGREEN avec le DH2300, un NAS deux baies pensé pour ceux qui veulent centraliser leurs photos, vidéos et documents sans se perdre dans des réglages complexes.

Et la bonne surprise, c’est que le constructeur réussit largement son pari. Dès le déballage, le DH2300 inspire confiance. Son design vertical, discret et compact lui permet de trouver facilement sa place sur un bureau ou dans un salon, tandis que son châssis favorise une circulation d’air efficace sans multiplier les aérations disgracieuses. On apprécie également la présence d’un port USB-C en façade pour connecter rapidement un disque externe, ainsi que le capteur NFC qui simplifie l’association avec un smartphone.

L’installation reflète parfaitement la philosophie du produit. Les disques prennent place dans des tiroirs faciles d’accès, l’assistant de configuration guide efficacement les premières étapes et, en moins de dix minutes, le NAS est prêt à accueillir vos données. On aurait certes aimé que la création du volume de stockage soit entièrement automatisée, mais cette dernière manipulation reste suffisamment simple pour ne jamais décourager un utilisateur débutant.

Une fois lancé, le système UGOS Pro confirme les progrès réalisés par UGREEN. L’interface est claire, réactive et suffisamment intuitive pour retrouver rapidement ses fichiers, gérer les sauvegardes ou partager des dossiers. Les applications maison couvrent l’essentiel des besoins avec la synchronisation des photos, le streaming multimédia ou encore les sauvegardes automatiques depuis un ordinateur ou un smartphone. L’écosystème n’atteint pas encore la richesse des plateformes les plus installées du marché, mais il évolue régulièrement grâce à des mises à jour qui apportent de nouvelles fonctions et améliorent la stabilité.

Côté performances, le DH2300 surprend agréablement. Son processeur huit cœurs associé à 4 Go de mémoire assure une navigation fluide et des transferts rapides sur un réseau Gigabit. Que ce soit pour copier des milliers de photos, déplacer des vidéos volumineuses ou diffuser une bibliothèque multimédia, le NAS reste constant et ne montre aucun signe d’essoufflement. Même en RAID 1, où les données sont dupliquées pour plus de sécurité, les débits restent particulièrement convaincants.

UGREEN a également eu la bonne idée de ne pas sacrifier le confort d’utilisation. Le ventilateur installé sous le boîtier se fait quasiment oublier et la consommation électrique reste remarquablement faible, ce qui autorise un fonctionnement permanent sans mauvaise surprise sur la facture d’électricité. C’est exactement ce que l’on attend d’un NAS domestique : un appareil qui travaille en arrière-plan sans attirer l’attention.

Tout n’est cependant pas parfait. Les utilisateurs les plus avancés remarqueront rapidement l’absence de certaines fonctions comme la virtualisation ou les conteneurs, réservés aux modèles plus ambitieux. Quelques applications méritent encore d’être peaufinées, notamment la gestion avancée des photos ou le lecteur multimédia, qui restent moins complets que des solutions comme Plex ou Jellyfin. Enfin, l’absence d’un port réseau 2,5 Gb/s limite quelque peu les perspectives d’évolution pour ceux qui disposent déjà d’un réseau domestique plus rapide.

Le DH2300 ne cherche pas à séduire les administrateurs réseau ou les passionnés de virtualisation. Il vise les familles, les photographes amateurs, les télétravailleurs ou tous ceux qui souhaitent reprendre le contrôle de leurs données sans transformer leur salon en salle serveur. Et sur ce terrain, il fait preuve d’une efficacité remarquable.

Avec le DH2300, UGREEN prouve qu’un NAS n’a pas besoin d’être complexe pour être convaincant. Facile à installer, silencieux, peu gourmand en énergie et suffisamment performant pour tous les usages du quotidien, il constitue une excellente porte d’entrée dans l’univers du stockage personnel. Certes, son écosystème logiciel manque encore de maturité face aux ténors du secteur et l’absence d’une connectique 2,5 Gb/s pourra frustrer les utilisateurs les plus exigeants. Mais à ce niveau de prix, difficile de lui reprocher grand-chose. Pour sauvegarder ses souvenirs, centraliser ses fichiers ou créer une bibliothèque multimédia accessible depuis toute la maison, le DH2300 coche pratiquement toutes les cases. UGREEN signe ici un NAS rassurant, accessible et particulièrement séduisant, qui pourrait bien convaincre de nombreux utilisateurs de dire définitivement adieu aux abonnements cloud.