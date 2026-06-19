Lego a fabriqué une version grandeur nature totalement folle de cette mégacar épique — avec 327 906 briques

La spectaculaire Sadair’s Spear de Koenigsegg a été reproduite sous forme de modèle grandeur nature conduisible, mais aussi en set Lego Technic à l’échelle 1:8 de la série Ultimate Car Concept.

Lego a construit une version grandeur nature, fonctionnelle et franchement absurde de la Koenigsegg Sadair’s Spear à partir de pièces Technic. Mieux encore, la marque a envoyé cette hypercar suédoise — ainsi que le pilote d’essai de Koenigsegg, Markus Lundh — sur le mythique tracé de la course de côte de Goodwood au Royaume-Uni. Lundh a réussi à la pousser à 111 km/h… Bon, vous ne vous attendiez tout de même pas à des vitesses de mégacar, si ? C’est fait en Lego, après tout…

La véritable hypercar Sadair’s Spear détient actuellement le record des voitures de production à Goodwood, avec un chrono de 47,14 secondes établi l’année dernière sur cette montée de 1,86 km. Composée de 327 906 éléments, la voiture pèse 1,8 tonne, dont 400 kg de Lego (elle est notamment équipée d’un véritable arceau de sécurité et de vrais sièges en son cœur). Elle représente plus de 9 400 heures de travail pour l’équipe de modélisme grande échelle de l’usine Lego de Kladno, en Tchéquie. Le modèle reproduit même l’emblématique ghost mode (mode fantôme) de Koenigsegg, qui permet d’ouvrir simultanément le coffre, le capot et les portières.

“Construire à cette échelle change absolument tout. Chaque détail devient structurel et fondamental. Nous avons dû repenser notre façon de concevoir avec des éléments Lego Technic, et combiner précision, résistance et flexibilité. C’est créer quelque chose de totalement nouveau à partir de zéro”, explique Lubor Zelinka, responsable design du projet (également derrière la Bugatti Chiron grandeur nature de 2018) Si ce modèle grandeur nature a vu le jour, c’est pour accompagner la sortie d’une version de taille plus raisonnable : le set Lego Technic Ultimate Car Concept Series Koenigsegg Sadair’s Spear à l’échelle 1:8, disponible en juillet.

Ce modèle de 59 cm de long se compose de 4104 pièces et promet d’être une construction de longue haleine. Kasper Rene Hansen, designer senior chez Lego, a passé 18 mois à adapter les spécificités de la vraie voiture :

• Le fameux ghost mode est fonctionnel et permet même de rabattre les rétroviseurs.

• La boîte de vitesses à 9 rapports a dû être pivotée de 40 degrés.

• 19 nouveaux éléments sur mesure ont été introduits, notamment pour la suspension avant et arrière Triplex.

• La voiture indique sur quel rapport elle se trouve, possède une direction fonctionnelle, un toit amovible et un moteur V8 réaliste.

Les équipes de Koenigsegg et de Lego ont même imaginé une toute nouvelle livrée noire et orange pour le modèle et la vraie voiture, la teinte marron foncé du modèle original ne rendant pas très bien une fois transposée en briques.

La Lego Technic Koenigsegg Sadair’s Spear (42232) sera disponible en accès anticipé pour les membres Lego Insiders dès le 1er juillet 2026, puis pour le grand public le 4 juillet 2026, au prix de 450 €.

La série Lego Technic Ultimate Car Concept

Porsche 911 GT3 RS 2016 – Set n° 42056

Bugatti Chiron 2018 – Set n° 42083

Lamborghini Sián FKP 37 2020 – Set n° 42115

Ferrari Daytona SP3 2022 – Set n° 42143

McLaren P1 2024 – Set n° 42172

Koenigsegg Sadair’s Spear 2026 – Set n° 42232