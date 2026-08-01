Les dernières enceintes de KEF sont les modèles sans fil compacts les plus luxueux que vous puissiez vous offrir

Une forme sur mesure et des technologies audio de pointe dissimulées sous le capot pour la paire d’enceintes sans fil LS Luxe.

À mi-chemin entre l’enceinte sans fil et l’œuvre d’art sculpturale, la LS Luxe est le fruit du travail du designer industriel Ross Lovegrove, à qui KEF a donné carte blanche pour concevoir un objet aussi beau à regarder qu’agréable à écouter. Évolution de la paire d’enceintes tout-en-un LS50 Wireless II (qui flirtaient déjà avec le très haut de gamme), la LS Luxe pousse les curseurs encore plus loin. Elle propose un look unique, des matériaux premium et des composites de moulage ingénieux qui apportent encore plus de clarté sonore et des basses plus profondes. Il s’agit du tout dernier projet issu d’un partenariat continu avec Lovegrove, réputé pour ses designs fluides et organiques.

« Chez KEF, nous avons toujours cherché à redéfinir l’expérience d’écoute pour la rendre véritablement inspirante », a déclaré la présidente de l’entreprise, Grace Lo. « La LS Luxe est la concrétisation de cette vision. Le vrai luxe ne se fait pas remarquer : il transforme l’atmosphère d’une pièce en mêlant l’excellence du design et la maîtrise acoustique de façon à ce que l’écoute soit à la fois immersive et naturelle. Quand les gens demandent à quoi ressemble le son du luxe, voici notre réponse. » La télécommande fournie est presque aussi séduisante que les enceintes elles-mêmes, arborant une plaque supérieure en aluminium et des touches rétroéclairées. Une touche « favori » personnalisable permet de garder ses morceaux les plus écoutés à portée de main.

À l’intérieur, l’ensemble de haut-parleurs Uni-Q de 12e génération de KEF place précisément le tweeter au centre acoustique du haut-parleur de graves/médiums de 6,5 pouces. L’assemblage est découplé mécaniquement du châssis afin d’isoler les vibrations, tandis que la technologie MAT (Metamaterial Absorption Technology) de la marque élimine 99 % des sons arrière indésirables provenant du tweeter pour supprimer toute distorsion. C’est également la première fois que KEF intègre sa technologie de contrôle de la vitesse (Velocity Control Technology) dans sa gamme d’enceintes sans fil ; des capteurs de mouvement réduisent activement la distorsion et la compression de puissance pour offrir ce que la marque britannique qualifie de « précision inégalée dans les basses ». Chaque enceinte embarque une amplification de 100W en Classe AB et de 280W en Classe D, ce qui représente une puissance considérable pour un format relativement compact.

La LS Luxe s’appuie sur la plateforme sans fil W2 de KEF, qui prend en charge Spotify Connect, Tidal Connect, QPlay, AirPlay et Google Cast directement depuis leurs applications natives respectives, ainsi qu’Amazon Music, Qobuz et Deezer via l’application KEF. Elle peut également lire en streaming des fichiers PCM ou DSD sans perte (jusqu’à 24 bits / 384 kHz) depuis un serveur musical local, et gère le multiroom si vous avez la chance (et les moyens) d’avoir plusieurs paires réparties dans la maison. Les entrées HDMI eARC, analogique, optique et coaxiale lui permettent de s’associer facilement avec un téléviseur, une platine vinyle ou tout autre équipement audio filaire. Une sortie caisson de basses sur chaque enceinte permet de renforcer les graves, et la compatibilité avec le kit d’adaptation pour caisson de basses sans fil KW1 évite de s’encombrer de câbles.

Les enceintes KEF LS Luxe sont proposées dans les coloris Dusk Titanium (Titane Crépuscule), Eclipse Black (Noir Éclipse) et Mineral White (Blanc Minéral) au prix de 4000 € la paire. Il faudra compter 900 € supplémentaires pour s’offrir les pieds de sol assortis, dotés de passe-câbles invisibles.