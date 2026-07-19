Omoda 7, le crossover hybride rechargeable qui roule comme une électrique

Omoda enrichit sa gamme électrifiée avec l’Omoda 7, un crossover hybride rechargeable offrant jusqu’à 1200 km d’autonomie combinée.

Sa motorisation hybride rechargeable SHS-P donne la priorité au moteur électrique pour une conduite fluide et silencieuse, avec jusqu’à 90 km d’autonomie 100 % électrique et une recharge rapide DC de 30 à 80 % en seulement 20 minutes. Elle propose une autonomie combinée jusqu’à 1200 km grâce à un réservoir de 60 litres. Une fois la batterie déchargée, l’Omoda 7 fonctionne comme un hybride classique, pour aborder les longs trajets sans contrainte de recharge. Elle est proposée en une unique finition Premium au tarif conseillé de 38 990 € ou 459€/mois sans apport.

À cela s’ajoute un design fluide et moderne, confort haut de gamme et technologies embarquées, avec un espace intérieur généreux et un niveau de confort élevé : sièges chauffants, ventilés et massants, suspensions à double butée hydraulique, insonorisation renforcée. La marque propose un très haut niveau d’équipement de série dans sa finition unique Premium : l’écran central de 15,6″ coulissant, le toit ouvrant panoramique ou encore la fonction de stationnement automatique sont quelques exemples de cette riche dotation.

Côté apparences, l’Omoda 7 affiche un dessin fluide et moderne de crossover, à l’esprit résolument jeune, avec 4,66 m de long, 1,875 m de large et 1,67 m de haut pour un empattement de 2,72 m. Sa signature lumineuse à LED (phares full LED à 56 LED, clignotants à défilement, bandeau lumineux arrière) et sa calandre intégrée affirment un design à la fois plus fort et plus épuré. Les jantes alliage 20”, les poignées de portes intégrées, les barres de toit, les vitres arrière surteintées et le vitrage acoustique avant et arrière complètent, avec l’essuie-glace arrière dissimulé, une silhouette épurée.



À bord, l’OMODA 7 mise sur des assemblages soignés (contreportes surpiquées, boutons métalliques) et une expérience numérique organisée autour d’un écran central flottant de 15,6”, parmi les plus généreux de son segment. Propulsé par une puce Snapdragon 8155 huit cœurs pour une réactivité immédiate, il coulisse côté passager d’un simple geste (un slider à quatre doigts, de gauche à droite) pour se transformer en véritable écran de divertissement. Il est complété par un combiné d’instrumentation de 8,9” et un affichage tête haute.

Les sièges avant, chauffants, ventilés et massants de série, disposent d’un réglage électrique à 10 positions (avec réglage lombaire et mémoire) côté conducteur et 6 positions côté passager. Le coffre offre 537 litres, extensibles à 1 294 litres banquette rabattue.

Le confort de roulage s’appuie sur une suspension à double butée hydraulique complétée par des silentblocs hydrauliques. L’insonorisation se distingue par un double vitrage acoustique à l’avant et à l’arrière, une configuration encore rare sur ce segment, et par une réduction active du bruit par contre-fréquences, capable de réduire jusqu’à 10 dB entre 20 et 250 Hz, une technologie elle aussi peu répandue sur ce type de véhicule. Le confort thermique est assuré par une climatisation automatique bi-zone avec filtration N95.

En termes de technologies embarquées, l’Omoda 7 embarque une puce Snapdragon 8155 huit cœurs pour un démarrage du système en moins de 4 secondes, avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. L’écran central coulisse côté passager d’un simple geste à quatre doigts. Le véhicule se distingue par une fonction de stationnement automatique (APA), capable de gérer plusieurs scénarios de manœuvre depuis l’écran central, complétée par un stationnement à distance piloté directement depuis la clé (RPA). Cette dernière est particulièrement utile sur les places de stationnement étroites, où l’ouverture de la portière n’est pas toujours possible. Cette double fonction, encore peu démocratisée à ce niveau de prix, s’accompagne d’une application connectée permettant le préconditionnement, la gestion de la recharge, la localisation ou encore l’ouverture à distance du coffre.

S’y ajoutent un toit ouvrant panoramique, un chargeur à induction 50 W ventilé, un système audio SONY à 8 haut-parleurs, l’accès et le démarrage sans clé ni bouton et 20 aides à la conduite de série, dont le régulateur de vitesse adaptatif, la détection des angles morts, le système de surveillance du conducteur, l’assistant de conduite dans les embouteillages, l’aide au changement de voie et le freinage automatique transversal arrièr



La motorisation hybride de l’Omoda 7 repose sur le système SHS-P (Super Hybrid System), associant un moteur thermique 4 cylindres 1,5L turbo de 105 kW (143 ch) et 215 Nm à un moteur électrique synchrone à aimant permanent de 150 kW (310 Nm), pour une puissance combinée de 205 kW (279 ch) et un couple de 365 Nm. La batterie LFP de 18,4 kWh, de technologie Cell-to-Pack, est certifiée IP68 et fonctionne de -35°C à +60°C. Le système donne la priorité au mode 100 % électrique au quotidien pour une conduite fluide, jusqu’à 90 km d’autonomie. Lorsque le niveau de batterie descend sous 15 %, le mode hybride s’active automatiquement : le moteur thermique agit alors principalement comme un générateur. La transmission ne compte qu’un seul rapport, une architecture que l’on retrouve habituellement sur les véhicules 100 % électriques, pour une conduite fluide et sans à-coups, sans jamais de passage de rapports.

Les chiffres : 0 à 100 km/h en 8,4 secondes, vitesse maximale de 180 km/h sur circuit, consommation mixte WLTP de 2,3 L/100 km (6 L/100 km batterie déchargée), autonomie combinée jusqu’à 1 200 km grâce à un réservoir de 60 litres, et 53 g/km de CO2.

La recharge AC atteint 6,6 kW (charge complète en 4h30) et la recharge rapide DC culmine à 40 kW, permettant de passer de 30 à 80 % en 20 minutes. L’OMODA 7 dispose également de la fonction V2L (Vehicle-to-Load, 3,3 kW), permettant d’alimenter directement des appareils électriques depuis le véhicule.