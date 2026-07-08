DJI Osmo Pocket 4, bien plus qu’une caméra de poche

Plus puissante, plus intelligente et toujours aussi compacte, la nouvelle Pocket 4 confirme que DJI domine désormais le marché des caméras nomades.

Il y a des produits qui passent presque inaperçus lors de leur lancement… avant de devenir incontournables. Le DJI Pocket 3 en est le parfait exemple. Ce qui ressemblait à une simple caméra stabilisée est rapidement devenu l’outil préféré de nombreux créateurs de contenu grâce à un mélange presque parfait entre qualité d’image, simplicité d’utilisation et format ultra compact.

Avec l’Osmo Pocket 4, DJI ne cherche pas à révolutionner une recette qui fonctionne déjà. Le constructeur préfère peaufiner chaque détail, et c’est sans doute ce qui rend cette nouvelle génération aussi convaincante. À première vue, peu de choses changent. Le Pocket 4 conserve ce format vertical capable de tenir dans une poche, avec son stabilisateur mécanique intégré qui fait toujours sa signature. Pourtant, dès les premières minutes, la différence se ressent. Le boîtier paraît plus robuste, les commandes sont mieux pensées et le nouvel écran de 2 pouces, plus lumineux, reste parfaitement lisible même en plein soleil. DJI ajoute également un joystick plus précis, un bouton dédié au zoom et une touche personnalisable qui accélèrent réellement la prise en main.

Seul petit bémol, certaines commandes deviennent inaccessibles lorsque l’écran est pivoté en mode vertical. Un détail qui ne gâche pas l’expérience mais qui montre que tout n’est pas encore parfait. Le véritable bond en avant se situe évidemment du côté de l’image.

Le capteur CMOS de 1 pouce est toujours présent, mais il est désormais capable d’enregistrer des vidéos en 4K jusqu’à 240 images par seconde, avec une plage dynamique de 14 stops et un enregistrement 10 bits D-Log. Sur le terrain, cela se traduit par des images plus riches, des couleurs plus naturelles et une meilleure gestion des scènes très contrastées. Les vidéastes qui aiment étalonner leurs rushes apprécieront la latitude supplémentaire offerte par ces nouveaux fichiers. DJI introduit également un zoom x2 sans perte, particulièrement pratique pour varier les cadrages sans sacrifier la qualité de l’image. Une évolution qui paraît discrète sur le papier mais qui devient rapidement indispensable lorsqu’on filme régulièrement.

L’autre grande force de cette Pocket 4 reste son incroyable facilité d’utilisation. Le nouvel ActiveTrack 7.0 impressionne par sa précision. La caméra reconnaît instantanément une personne, un animal ou un véhicule, puis conserve le sujet parfaitement centré, même lorsqu’il disparaît brièvement derrière un obstacle. Filmer seul devient presque naturel tant le suivi paraît intelligent. Après quelques minutes, on oublie complètement la technologie pour se concentrer uniquement sur son sujet.

Cette fluidité est renforcée par une stabilisation mécanique trois axes qui reste une référence. Que l’on marche rapidement, que l’on filme en courant ou que l’on change brutalement de direction, les images conservent une douceur étonnante sans donner cet effet artificiel que l’on retrouve parfois sur les stabilisations purement électroniques.

DJI soigne également l’expérience au quotidien. Les trois microphones intégrés délivrent un son étonnamment propre pour un appareil aussi compact, tandis que la compatibilité avec les micros sans fil de la marque ouvre la porte à des productions beaucoup plus ambitieuses. Les 107 Go de stockage interne constituent également une excellente surprise. On peut partir filmer sans carte microSD et transférer ses fichiers plus tard, un confort qui devient rapidement indispensable. L’autonomie progresse elle aussi. Avec près de quatre heures d’utilisation et une recharge ultra rapide capable de récupérer environ 80 % de batterie en moins de vingt minutes, la Pocket 4 accompagne facilement une journée de tournage sans générer le moindre stress.

Tout n’est cependant pas irréprochable. Les utilisateurs du Pocket 3 auront sans doute du mal à justifier un changement immédiat. Les évolutions sont nombreuses, mais elles relèvent davantage du perfectionnement que de la révolution. On peut également regretter que l’application DJI n’exploite pas encore totalement les possibilités offertes par les fichiers D-Log, obligeant les utilisateurs les plus exigeants à passer par un logiciel de montage professionnel.

Verdict

DJI ne réinvente pas sa Pocket. Il la fait tout simplement grandir. Plus performante, plus agréable à utiliser et mieux armée pour répondre aux besoins des créateurs exigeants, cette quatrième génération pousse encore plus loin un concept déjà excellent. Sa qualité d’image, sa stabilisation exemplaire, son suivi automatique bluffant et son autonomie en font une caméra incroyablement polyvalente, capable d’accompagner aussi bien un vlog de voyage qu’un reportage ou une production destinée aux réseaux sociaux. Si vous possédez déjà une Pocket 3, le passage à cette nouvelle version ne s’impose pas forcément. En revanche, pour tous les autres, difficile de trouver aujourd’hui une caméra aussi compacte offrant un tel niveau de prestations. DJI signe ici la Pocket la plus aboutie de son histoire, et probablement la nouvelle référence des caméras de poche premium.