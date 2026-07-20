Aston Martin vient de concevoir son SUV le plus extrême à ce jour – avec blindage et stockage d’armes

Aston Martin a conçu un tout nouveau SUV qui ne touchera jamais le goudron – car il n’existe que dans Call of Duty: Modern Warfare 4.



Aston Martin a construit un nouveau SUV. Vous ne le conduirez jamais, pourtant, car il n’existe pas dans le monde réel. Découvrez le Dreadnought. C’est un véhicule exclusivement numérique, aux spécifications militaires, conçu uniquement pour Call of Duty: Modern Warfare 4. Aston Martin a collaboré avec le développeur du jeu, Infinity Ward, et son éditeur, Activision, pour lui donner vie. Le résultat est un SUV tactique à transmission intégrale, conçu pour survivre aux environnements les plus brutaux du jeu.



On adore cette idée. Les constructeurs automobiles s’essaient aux partenariats avec les jeux vidéo depuis des années, mais celui-ci se démarque vraiment à nos yeux. Aston Martin ne s’est en effet pas contenté d’apposer son logo sur une voiture déjà existante dans le jeu ; la marque a conçu quelque chose d’entièrement nouveau, libéré des contraintes du monde réel. Le Dreadnought ressemble pourtant indéniablement à une Aston Martin. On y retrouve de la fibre de carbone tissée en chevrons, un tableau de bord en cuir Tan Oxford et un levier de vitesses en or métallique. Les caractéristiques inédites pour une Aston Martin sont le blindage de qualité militaire, un réservoir de carburant de secours et un espace de stockage d’armes sur mesure.

Le directeur de la création d’Aston Martin, Marek Reichman, explique qu’il s’est imaginé le Dreadnought vivant également dans le monde réel, fendant les rues de New York ou affrontant les moussons de Mumbai, même s’il n’existera jamais que sur écran. Il confirme également que le véhicule conserve la peinture emblématique de la marque, le vert Chiltern Green, ainsi que des charnières de porte en or satiné. Le tout est accompagné de la véritable sonorité d’un moteur V12.



Le nom n’est pas choisi au hasard non plus. “Dreadnought” fait référence au HMS Dreadnought, ce cuirassé britannique du début du XXe siècle qui était si avancé qu’il a donné son nom à une toute nouvelle classe de navires. C’est une référence grandiose et parfaitement adaptée à une voiture construite pour dominer un champ de bataille, même virtuel.

Au lancement, les joueurs pourront trouver le Dreadnought dans des zones d’intérêt clés au sein des modes DMZ et Warzone.

Jack O’Hara, d’Infinity Ward, précise que l’équipe a tout modélisé – de la physique à la propulsion – pour correspondre à la véritable philosophie de conception d’Aston Martin, mais poussée à son paroxysme.

Quant à poser vos mains sur la version numérique, Call of Duty: Modern Warfare 4 sortira le vendredi 23 octobre 2026. Il sera disponible sur Xbox Series X|S, PS5, PC (Steam) et Nintendo Switch 2.