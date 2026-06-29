Elfin Flip 4K La nouvelle référence de la vidéoprojection portable selon XGIMI

La série Elfin Flip réunit le meilleur de la vidéoprojection portable : Image laser 4K, son Harman Kardon et pour les gamers un temps de lance de 1 ms, le tout dans un format compact pensé pour le divertissement à domicile.



XGIMI, leader mondial des vidéoprojecteurs intelligents, annonce aujourd’hui le lancement de la série Elfin Flip, une nouvelle gamme de vidéoprojecteurs portables conçus pour la maison et pensée pour repousser les limites de la projection compacte. La gamme Elfin Flip est lancée avec trois modèles pour répondre à différents besoins en matière de divertissement à domicile : en tête de gamme, l’Elfin Flip 4K incarne cette nouvelle vision en associant qualité d’image premium, performances avancées et grande mobilité. Doté d’une projection laser 4K, d’un système audio intégré haut de gamme et d’une réactivité adaptée aux jeux vidéo, il offre une expérience immersive digne des installations de salon traditionnelles. Le tout dans un format compact et élégant, facilement transportable d’une pièce à l’autre pour profiter du grand écran où que l’on soit dans la maison.

L’Elfin Flip 4K sera commercialisé à 999 €, tandis que l’Elfin Flip Laser sera proposé à 799 €. Les modèles déjà disponibles au sein de la gamme, dont l’Elfin Flip Plus, resteront également au catalogue au prix de 499 €. L’ensemble de la gamme sera disponible sur XGIMI.com



Avec la série Elfin Flip, XGIMI entend mettre fin à ces compromis. Conçue pour s’intégrer facilement à tous les espaces de la maison, cette nouvelle gamme associe portabilité, qualité d’image et réactivité, permettant de passer d’une pièce à l’autre sans renoncer à une expérience visuelle immersive. L’Elfin Flip 4K n’a pas été conçu comme un simple vidéoprojecteur d’appoint ou un appareil réservé aux déplacements. Il s’agit d’un véritable vidéoprojecteur domestique haute performance, pensé pour offrir une expérience immersive dans un format compact. Facile à transporter d’une pièce à l’autre, du salon à la chambre, il permet de profiter d’une image grand format où que l’on se trouve dans la maison. Avec seulement 1,55 kg sur la balance et une largeur de 24,5 cm, l’Elfin Flip 4K combine mobilité, simplicité d’utilisation et qualité d’image, sans compromis sur l’expérience visuelle.

Au cœur de l’Elfin Flip 4K se trouve une technologie de projection triple laser RGB 4K offrant jusqu’à 1 600 lumens ISO de luminosité. Associée à un contraste dynamique de 20 000:1, à une couverture de 110 % de l’espace colorimétrique BT.2020 et à une précision des couleurs ΔE inférieure à 1, elle garantit une qualité d’image digne des installations home cinéma les plus exigeantes. Le vidéoprojecteur intègre également un zoom optique avec un rapport de projection de 0,98 à 1,3:1, permettant d’ajuster facilement la taille de l’image sans déplacer l’appareil et d’adapter la projection à différents espaces de vie.





Pensé pour être utilisé en toute simplicité, l’Elfin Flip 4K associe un design compact inspiré d’un livre à des fonctionnalités intelligentes qui facilitent son installation au quotidien. Il suffit de le positionner pour profiter instantanément d’une image parfaitement ajustée. Grâce à la technologie Intelligent Screen Adapt (ISA) développée par XGIMI, le vidéoprojecteur gère automatiquement la correction du trapèze, la mise au point, l’alignement de l’image à l’écran ainsi que l’évitement des obstacles. Il est également capable d’adapter l’affichage à la couleur du mur et intègre une protection intelligente des yeux, pour une expérience toujours optimale.



Avec l’Elfin Flip 4K, XGIMI entend repousser les limites du gaming sur vidéoprojecteur. Là où les modèles portables traditionnels affichent généralement une latence comprise entre 30 et 100 ms, l’Elfin Flip 4K atteint un temps de réponse ultra-faible de seulement 1 ms en 1080p à 120 Hz, un niveau de performance comparable à celui de nombreux moniteurs gaming dédiés.

Conçu pour répondre aux attentes des joueurs les plus exigeants, il prend également en charge les technologies VRR et ALLM. Un égaliseur de noirs, un réticule virtuel ainsi qu’un mode image spécialement optimisé pour le jeu viennent compléter l’expérience, offrant une fluidité et une réactivité remarquables sur grand écran.



Système audio Harman Kardon et Google TV intégrés

Les Elfin Flip 4K et Elfin Flip Laser embarquent un haut-parleur Harman Kardon de 7 W compatible Dolby Audio, offrant un son riche et immersif sans nécessiter d’enceinte externe. Grâce à l’intégration de Google TV, les utilisateurs accèdent facilement à leurs plateformes de streaming préférées, dont Netflix, Prime Video, YouTube et de nombreuses autres applications. Associant qualité d’image, performances audio et accès simplifié aux contenus, la série Elfin Flip se positionne comme une solution complète pour profiter du divertissement sur grand écran à la maison.



