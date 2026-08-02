La dernière bague-montre de Casio débarque comme une rivale originale d’Oura, avec suivi cardiaque et fitness

Casio a injecté l’ADN de ses montres dans une bague en métal. C’est un challenger véritablement insolite, mais étrangement charmant, qui vient bousculer le marché des bagues de suivi de santé.



Après avoir déjà sorti un premier modèle de bague-montre qui se contentait d’afficher l’heure, Casio revient avec la CRW-H001. Cette fois, l’objet intègre des technologies similaires aux meilleures bagues intelligentes du marché (comme l’Oura Ring ou l’Ultrahuman).

Malgré sa taille minuscule, cette bague en métal réussit à condenser :

• Un capteur de fréquence cardiaque, de taux d’oxygène dans le sang (SpO2) et de température corporelle (suivi en continu).

• Un moteur vibrant pour les notifications et un réveil silencieux.

• Un véritable rétroéclairage LED.

• Le suivi des pas, des calories brûlées, l’analyse du sommeil, un journal d’entraînement et le suivi du cycle menstruel.

Casio précise bien qu’il ne s’agit pas d’un dispositif médical, mais d’un outil d’accompagnement pour le fitness général.





L’ADN Casio conservé

Fidèle à ses origines, la bague conserve de vraies fonctionnalités de montre (façon G-Shock) : un chronomètre, l’heure mondiale et une fonction de flash lumineux toutes les heures pile.

Pour concevoir un objet aussi robuste et compact, Casio a utilisé un procédé de moulage par injection de poudre métallique afin de miniaturiser la complexité de ses montres habituelles, le tout sublimé par une finition argentée brillante. D’après les photos officielles, elle reste cependant un peu plus épaisse et massive qu’une Oura Ring 5.



• Compatibilité : iOS 13+, Android 7.0+ et HarmonyOS 2.0+ (Huawei).

• Tailles : Disponible en 3 tailles.

• Prix : Affichée à 1 990 ¥ (soit environ 270 €).



Côté disponibilité, c’est la mauvaise nouvelle pour l’instant : ce produit est exclusivement réservé au marché chinois pour le moment (vendu sur le site de Casio Chine), et le support après-vente est limité à la Chine. Attention donc si vous tentez de l’importer, la garantie pourrait ne pas s’appliquer à l’international.