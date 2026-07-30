Zeekr redéfinit les codes du luxe avec le nouveau SUV 9X

Le Zeekr 9X propose des fonctionnalités avant-gardistes conçues les amateurs de luxe d’aujourd’hui.

Zeekr dévoile ason premier modèle sur le segment des SUV de luxe avec le lancement très attendu du Zeekr 9X, 1er SUV « Super Hybrid » en Europe. Conçu à Göteborg, en Suède, ce nouveau modèle Zeekr allie design scandinave, technologies de pointe, finition soignée et équipements haut de gamme, le tout sublimé par une silhouette saisissante. Lancé ce 29 juillet, le Zeekr 9X en finition Ultra (version 6 places) – véritable challenger dans l’univers du luxe – est proposé dans les teintes Crystal White, Lava Grey et Onyx Black, ainsi qu’avec une option « Black Pack » en finition noir brillant. Le Zeekr 9X est le 5ème modèle de Zeekr en Europe, à peine trois ans après le lancement de la marque sur le continent.

Lothar Schupet, CEO Zeekr Europe, précise : « Le nouveau Zeekr 9X incarne notre réponse aux attentes de la nouvelle génération de clients du luxe. Plus que jamais, ces derniers exigent davantage de leur véhicule ; le Zeekr 9X répond directement à cette demande, ayant été conçu en Europe pour les routes européennes. Malgré ses dimensions imposantes, ce n’est pas une voiture qui cherche à s’imposer par le bruit ; elle se distingue par sa discrétion. Son design est si réfléchi et abouti que le conducteur y découvre davantage de détails lors de son cinquième trajet que lors du premier. Le Zeekr 9X ne représente pas un luxe hérité d’une autre époque, mais bien une nouvelle ère du luxe, au-delà des conventions. »

Assistance au conducteur

Conçu pour le plaisir de conduire, le Zeekr 9X intègre des fonctionnalités soigneusement sélectionnées pour offrir des performances exceptionnelles et fluidifier chaque trajet. De l’affichage tête haute aux systèmes d’aide à la conduite intuitifs – conçus et testés en Europe – tels que les ADAS avancés basés sur la technologie LiDAR, l’assistance à la navigation sur autoroute et l’aide au stationnement à distance, chaque élément a été choisi pour permettre au conducteur de gagner en maîtrise et en sérénité, tout en restant pleinement présent à chaque instant.

Devant le conducteur, le cockpit immersif intègre un affichage tête haute de 47 pouces qui projette les informations de navigation, la vitesse, les images de la caméra d’angle mort et d’autres données directement dans le champ de vision. L’écran antireflet du tableau de bord, d’une diagonale de 13 pouces, reste bien visible sans pour autant distraire le conducteur ; ce dernier se trouve entouré de commandes, d’écrans et de matériaux épousant les courbes du poste de conduite pour offrir une sensation de conduite plus dynamique. Le double écran central OLED 3,5K de 16 pouces chacun, sert d’interface de commande principale, tandis que la console centrale conserve des commandes physiques pour les fonctions essentielles aux côtés des commandes tactiles, afin de garantir le confort du conducteur.

Premier modèle « Super Hybrid » de Zeekr, ce véhicule allie performances électriques et autonomie rassurante, offrant au conducteur une maîtrise totale de la route et un comportement raffiné, qu’il s’agisse des trajets quotidiens ou de routes de montagne enneigées. Propulsée par le système de motorisation électrique haute performance « Zeekr Super Hybrid », le Zeekr 9X dispose de modes de conduite intelligents qui adaptent le caractère du véhicule à la situation : du mode tout électrique aux modes tout-terrain robustes, ces derniers mettant à l’épreuve la suspension pneumatique adaptative à double chambre et les amortisseurs électromagnétiques CDC à double valve.

La recharge ultra-rapide en courant continu (jusqu’à 330 kW) permet de passer de 10 à 80 % de charge en seulement 9,5 minutes ; pour les longs trajets, le système de propulsion intelligent offre une autonomie étendue allant jusqu’à 737 km, dont 179 km en tout électrique. Le véhicule concilie ainsi efficacité, puissance, maîtrise et prestations haut de gamme. L’habitacle spacieux du Zeekr 9X comprend un coffre de 677 litres – extensible jusqu’à 2 148 litres grâce à des commandes pratiques – ainsi qu’une capacité de remorquage de 2 000 kg, répondant ainsi à toutes les envies d’aventure.

Véritable concentré de technologie, le Zeekr 9X est doté de fonctionnalités de pointe offrant aux clients le meilleur de la conduite électrique, avec une autonomie exceptionnelle. Silencieux, fluide et offrant la réactivité instantanée caractéristique des véhicules électriques, le Zeekr 9X associe un moteur 4 cylindres en ligne 2,0 litres Turbo à son architecture 900 V qui repose sur une batterie 55,1 kWh ; ce moteur agit comme un générateur pour étendre l’autonomie tout en préservant le dynamisme du véhicule.

Le luxe entre dans une nouvelle ère

Pendant une grande partie du siècle dernier, les modèles de véhicules de luxe se sont définis par des silhouettes, des caractéristiques et des matériaux établis. Le Zeekr 9X fait évoluer cette vision du luxe en le réinventant pour une nouvelle génération de clients exigeants ; elle délaisse le simple ornement au profit de l’intention, alliant un savoir-faire exceptionnel, des technologies d’avant-garde et des codes stylistiques européens pour offrir une expérience inégalée par la concurrence.

Il suffit d’une simple pression pour que les passagers débutent une parenthèse de détente. Le siège s’incline, le repose-jambes se déploie et les stores se ferment, transformant instantanément l’habitacle en un espace de relaxation incomparable. Les sièges massants, ainsi que les systèmes de climatisation ou de chauffage équipant la première et la seconde rangée, offrent une pause bienfaisante loin des tracas de la journée. En un instant, le véhicule se métamorphose en un salon privé pour chaque passager.

Les passagers peuvent opter pour la réduction active du bruit et laisser le monde extérieur s’effacer, ou transformer davantage leur habitacle en salle de cinéma : l’éclairage s’atténue tandis que l’écran 3K de 17 pouces – intégré au ciel de pavillon en suédine – s’abaisse et s’ajuste pour se positionner face aux passagers selon l’angle de vision idéal. Une expérience sonore totalement immersive est assurée par 32 haut-parleurs et un caisson de basses « Fresh Air » signés Naim – marque audio haut de gamme synonyme d’excellence et d’exclusivité – répartis dans tout l’habitacle.

Pour le conducteur, l’habitacle du Zeekr 9X a été conçu sous le signe du raffinement. Chaque point de contact a été sélectionné avec le même soin que les matériaux luxueux qui habillent le véhicule. Les technologies embarquées se font discrètes et sont intégrées avec retenue ; chaque élément assiste le conducteur avec autant d’attention que les sièges généreux et ergonomiques. Enfin, le conducteur dispose d’une puissance allant jusqu’à 897 ch / 660 kW, délivrée par une motorisation hybride inédite à double moteur et architecture 900 V de nouvelle génération, permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 4,1 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 240 km/h. Pour autant, le Zeekr 9X est également conçu pour conserver sa puissance en réserve en toute discrétion lorsqu’elle n’est pas sollicitée : une force absolue en cas de besoin, mais invisible le reste du temps.

Un véritable savoir-faire

Chaque surface du Zeekr 9X met à l’honneur des matériaux d’exception, allant des garnitures en bois nordique au cuir Nappa d’une grande douceur. Les éléments en bois de l’habitacle sont sélectionnés à la main pour la profondeur de leur veinage et la chaleur de leur finition ; chaque pièce est polie manuellement pendant près de 20 heures avant d’être jugée digne d’être installée – une approche minutieuse qui s’apparente davantage à l’architecture d’intérieur qu’à la construction automobile. Les sièges sont habillés d’un cuir Nappa ultra-haut de gamme et conçus pour épouser les contours du corps ; ils soutiennent chaque passager sans le contraindre, offrant ainsi une expérience digne d’un jet privé. La console centrale accueille la pièce maîtresse des finitions intérieures du Zeekr 9X : une commande rotative en cristal délicatement taillé, aux facettes d’une précision digne de la joaillerie. Cet élément tactile, aussi agréable à l’œil qu’au toucher, s’intègre harmonieusement au design intérieur raffiné de l’habitacle.

Ambiance sonore exclusive

Le Zeekr 9X invite les audiophiles à un voyage sonore d’exception grâce à son système audio Naim, symbole de luxe et d’exclusivité. En étroite collaboration avec les concepteurs de l’habitacle dès la phase initiale du projet, les ingénieurs de Naim ont intégré un système composé de 32 haut-parleurs, 40 canaux d’amplification et 2 caissons de basses. Pour offrir une expérience d’écoute véritablement unique et multidimensionnelle, le système intègre également 8 vibreurs tactiles, des haut-parleurs dans les appuie-têtes ainsi que des membranes intégrées aux sièges. Avec 6 réglages soigneusement élaborés – Naim Signature, Studio, Live, Cinéma, Club et Podcast – l’habitacle adapte son atmosphère au rythme de la musique, offrant ainsi une expérience sur mesure à chaque client. Enfin, lorsque la musique s’arrête, le silence s’installe : grâce à un système de réduction active du bruit, le Zeekr 9X sait transformer le silence en une expérience sonore d’un luxe absolu.

Technologies de qualité théâtrale

Au-dessus de la 2e rangée de sièges individuels (de type capitaine) se trouve un écran OLED 3K de 17 pouces, dissimulé dans le ciel de pavillon en micro-suédine. D’une simple pression, l’écran se déploie et glisse vers l’avant sur une distance allant jusqu’à 88 cm pour offrir un confort de visionnage optimal. Dans un même mouvement chorégraphié, les stores se déploient sur les vitres, le rideau du toit ouvrant se referme et l’éclairage d’ambiance – riche de 16,8 millions de couleurs – baisse d’intensité pour recréer l’atmosphère d’une salle de cinéma, transformant ainsi l’habitacle en une salle de projection privée d’un geste unique et maîtrisé.

Les passagers peuvent se déplacer entre les sièges individuels de la deuxième rangée pour accéder au réfrigérateur intelligent embarqué ; celui-ci propose des modes prédéfinis pour l’eau, différents vins, le champagne et même une fonction de chauffage jusqu’à +50 °C, offrant ainsi une polyvalence appréciable, tant pour le divertissement que pour les besoins pratiques.

Les passagers arrière du Zeekr 9X disposent également de leur propre écran amovible « Flexible Magic Control » de 6,3 pouces, leur permettant de commander du bout des doigts tous les éléments de leur environnement – de l’éclairage à la climatisation, en passant par des fonctionnalités 4D synchronisées avec le système de divertissement – pour un confort personnalisé absolu tout en se détendant.

L’habitacle immersif prend toute sa dimension grâce à Zeekr Connected, la suite de services connectés haut de gamme de la marque. Au cœur de ce dispositif se trouve Zeekr Entertainment, un service de vidéos à la demande inclus dans le pack Zeekr Connected Premium ; il offre aux passagers une sélection de contenus soigneusement choisis, à apprécier depuis le siège passager avant et les sièges arrière disposés à la manière d’une salle de cinéma. Associé à un écran escamotable 3K de 17 pouces et à l’environnement sonore quadridimensionnel signé Naim, Zeekr Entertainment transforme les longs trajets en véritables parenthèses de détente.

Côté design, à l’extérieur, le Zeekr 9X arbore une allure saisissante, caractérisée par des lignes dynamiques et une précision visuelle remarquable. La calandre intégrée de type « cascade » [disponible en noir, ton carrosserie ou chrome satiné] confère au Zeekr 9X trois expressions distinctes. À l’avant, la signature lumineuse est assurée par des projecteurs « Diamond Starlight Matrix », tandis qu’à l’arrière, un bandeau lumineux continu d’un rouge intense souligne la silhouette du véhicule. La ligne de toit dessine un profil dynamique, fusionnant harmonieusement avec la carrosserie en une courbe ininterrompue, inspirée des univers du yachting de luxe, de l’art et de l’architecture.