Le SUV électrique Xpeng L03, un autre rival du Tesla Model Y à surveiller de près, et à moins de 35000 €

Et il pourrait bien être moins cher ! Ce nouveau SUV-coupé très séduisant déborde littéralement de technologies…

Le Xpeng L03 est un SUV au style coupé qui a clairement le Tesla Model Y dans sa ligne de mire. Il a le look, il a la puissance et, comme Xpeng est avant tout une entreprise technologique, l’habitacle regorge de fonctionnalités intelligentes. Il a également été dessiné par l’équipe de design mondial de Xpeng, dirigée par JuanMa Lopez, un ancien de chez Ferrari.

Présenté par Xpeng comme un « SUV coupé IA de nouvelle génération », le L03 est un véhicule à cinq places mesurant 4,65 m de long, qui affiche un impressionnant coefficient de traînée (Cx) de 0,28. Il sera proposé en cinq coloris inspirés de la nature : Violet Fantôme, Blanc Arctique, Noir Minuit, Gris Roche et Givre Argenté.

L’intérieur bénéficie d’un grand toit panoramique en verre et d’un éclairage d’ambiance à 256 couleurs. À l’avant, les sièges sont à la fois chauffants et ventilés, et proposent en plus un massage du dos sur 14 points différents. Les passagers de la deuxième rangée ont également droit à des sièges électriques réglables selon 5 positions. Xpeng affirme que l’habitacle s’apparente à un TARDIS avec ses 37 espaces de rangement, dont un coffre de 539 litres, un coffre avant (frunk) de 102 litres et un tiroir astucieux de 10 litres situé sous les sièges arrière, offrant ainsi une excellente capacité de chargement.

On a déjà conduit le Xpeng G6, qui intégrait beaucoup de technologies et était fortement influencé par le Tesla Model Y. Sans surprise, le L03 de Xpeng reprend une grande partie de cette même approche à bord. On y trouve un écran d’infodivertissement de 15,6 pouces complété par un affichage tête haute, le tout propulsé par trois puces Turing AI qui délivreraient une puissance de calcul de 2 250 TOPS. Ce sont elles qui gèrent le tout dernier système de régulateur de vitesse de la marque, le Next Generation Pilot (NGP) VLA 2.0.

La navigation s’effectue via Google Maps et le véhicule dispose d’une multitude d’aides au stationnement spécialement adaptées au marché européen. Aux côtés d’options plus courantes comme la surveillance de la vigilance du conducteur, la version à transmission intégrale (AWD) bimoteur du L03 intègre un système de contrôle de la stabilité en cas d’éclatement, conçu pour empêcher la voiture de perdre le contrôle suite à une crevaison à haute vitesse.

Ce modèle ne se limitera pas au tout-électrique ; Xpeng prépare également une option avec prolongateur d’autonomie (REEV). La déclinaison 100 % électrique arrivera sur le marché avec une batterie de 56 kWh ou de 69 kWh, la plus grande permettant de parcourir jusqu’à environ 388 miles (environ 624 km). Une recharge de 10 % à 80 % devrait prendre une vingtaine de minutes. Ceux qui souffrent encore de l’angoisse de la panne d’électricité seront ravis d’apprendre que la version avec prolongateur d’autonomie (REEV) devrait largement dépasser les 600 miles (plus de 960 km).

Fabriqué en Chine et non au sein de l’usine autrichienne de la marque, ce Xpeng L03 rejoindra la gamme actuelle de SUV composée du Xpeng G6 et du Xpeng X9, et son arrivée en France est prévue pour septembre ou octobre prochain. Les prix sont estimés en finition Standard à 34990 €, la version Performance Ultra étant à 46990 €.