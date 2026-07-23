Samsung Galaxy Z Flip8 : le smartphone pliable nouvelle génération

Comment le Galaxy Z Flip8 corrige enfin mon plus grand problème avec le téléphone à clapet de Samsung.

Samsung est un géant du renouveau moderne des téléphones à clapet depuis le premier jour, mais il s’est maintenu à cette place en jouant la carte de la sécurité. Le Galaxy Z Flip8 est peut-être la tentative la plus retenue (certains diraient ennuyeuse) de la firme à ce jour, mais la version de cette année peaufine la formule sur quelques points clés. Nous avons pu jeter un coup d’œil en avant-première au Flip8 avant l’événement de présentation Galaxy Unpacked de Samsung. Bien qu’il n’ait pas l’effet de nouveauté du Galaxy Z Fold8 (plus court et plus large) ou le matériel haut de gamme du Galaxy Z Fold8 Ultra, nous sommes tout de même repartis impressionné par la façon dont Samsung utilise enfin correctement cet écran externe, tout en continuant à affiner les dimensions d’année en année



Il vous faudra sortir un pied à coulisse – ou être très familier avec les palettes de couleurs de Samsung – pour repérer la différence entre le Galaxy Z Flip8 et son prédécesseur, le Z Flip7. L’aspect général et la prise en main n’ont pas changé, mais la marque a réussi à grappiller quelques fractions de millimètre d’épaisseur. Il mesure désormais 6,1 mm d’épaisseur lorsqu’il est ouvert (sans compter les objectifs de l’appareil photo), contre 6,5 mm auparavant. Il est également plus léger de huit grammes, affichant 180 g sur la balance.

C’est toujours un téléphone à clapet au look affûté, tout en angles vifs et surfaces planes, mais qui ne fait pas grand-chose de différent par rapport à l’année dernière. Le cadre en « Armor aluminium » de Samsung est de retour, tandis que la charnière utilise un nouveau « matériau haute résistance ». On n’a pas vu la différence. Il s’ouvre toujours à mi-chemin pour utiliser les fonctions spécifiques au format clapet comme la Flex Cam et l’affichage séparé, et il se referme toujours avec une force bien affirmée. Il est aussi encore plus facile à glisser dans une poche maintenant.

Les options de couleur sont définitivement plus sobres cette année. Le Graphite, le Crème et le Rose n’ont tout simplement pas l’impact du Bleu Ombre du Flip7 ; le modèle Menthe est exclusif à la boutique en ligne de Samsung, mais même celui-ci reste plutôt discret.

Enfin un écran externe utilisable

Les écrans en eux-mêmes n’ont pas changé : vous disposez toujours d’un écran AMOLED de 4,1 pouces à l’avant et d’une dalle au format 21:9 de 6,9 pouces à l’intérieur. Ils sont tout aussi lumineux, affichent la même haute résolution et bénéficient du même taux de rafraîchissement rapide que l’année dernière. C’est ce que vous pouvez faire avec l’écran externe qui va faire toute la différence. Sur les précédents Flip, l’écran externe n’était qu’un visualiseur de widgets amélioré. Samsung vous obligeait à faire des acrobaties pour faire fonctionner les applications, soit en fouillant dans les menus, soit en téléchargeant l’un des modules de son outil avancé Good Lock. Ici, vous disposez enfin de versions complètes de la galerie photo et du navigateur web de Samsung, ainsi que d’un tiroir d’applications complet et d’un menu d’applications récentes. Les notifications et les paramètres rapides sont également de la partie.

Il est désormais presque entièrement utilisable sans avoir à ouvrir le téléphone. On a hâte de voir si cela va transformer ma façon d’utiliser un téléphone à clapet, à l’image de ce qu’ont fait les récents Razr de Motorola, qui proposent une compatibilité totale des applications sur l’écran externe depuis plusieurs générations.

Bien sûr, Samsung ne pouvait pas introduire ce changement sans y injecter de l’IA, de sorte que Now Nudge et Now Brief ont été mis à jour pour mieux tirer parti de l’écran externe. Il faudra les voir fonctionner correctement en conditions réelles avant de savoir s’il s’agit d’ajouts pertinents ou non.

Un coup d’œil rapide à la fiche technique d’ensemble d’une configuration montre qu’elle reste très similaire à celle de l’année dernière. Un processeur Exynos 2600 est certes plus récent d’une génération que la puce du Flip7, mais ce n’était pas un monstre de vitesse lorsque l’on a testé le Galaxy S26. Cela dit, le Flip n’a jamais été une affaire de puissance brute – chez Samsung, on passe au Fold ou à l’Ultra si l’on veut un maximum de muscles –, et il s’est montré parfaitement réactif lors de ma brève démonstration.

Vous disposez de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage de base, avec une option à 512 Go si vous avez besoin d’espace supplémentaire. Cela devrait suffire à la plupart des gens. Il en va de même pour la batterie de 4300 mAh qui, bien que très petite par rapport aux flagships non pliables, devrait rester suffisante pour une journée complète d’utilisation moyenne. À moins que Samsung n’ait fait des miracles d’optimisation logicielle, je pense néanmoins que le Motorola Razr 70 Ultra, doté d’une plus grosse batterie, conservera l’avantage sur l’autonomie.

Il n’y a pas grand-chose non plus à se mettre sous la dent côté photo, avec le même capteur principal de 50 MP et le même ultra-grand-angle de 12 MP que sur le Z Flip7. C’étaient des capteurs passables l’année dernière, mais ils faisaient le travail pour l’emporter sur Motorola – la seule concurrence directe sur le marché des téléphones à clapet en Occident. Je n’ai pas encore essayé le nouveau Razr 70 Ultra, mais son objectif principal LOFIC pourrait lui donner l’avantage en basse lumière. Cela dit, le traitement d’image de Samsung est généralement plus homogène. La stabilisation avec verrouillage de l’horizon pour l’enregistrement vidéo en Flex Cam est la nouveauté la plus intéressante pour 2026, ce qui revient à dire qu’il y a très peu de choses ici que nous n’ayons déjà vues.



Premier verdict – Samsung Galaxy Z Flip8

Si les rumeurs sont vraies et qu’il s’agit bien du dernier téléphone au format clapet de Samsung, ce sera un véritable regret. À première vue, le Galaxy Z Flip8 semble enfin faire bon usage de son écran externe, tout en conservant les lignes épurées et les caractéristiques raisonnables qui ont fait des versions précédentes le choix idéal de “premier pliable” pour beaucoup. Un boîtier légèrement plus fin et plus léger est le bienvenu, tout comme la charnière plus robuste.

Cependant, des changements matériels aussi minimes partout ailleurs sont difficiles à accepter étant donné le prix de départ plus élevé. La faute ne peut pas être entièrement imputée à Samsung – la crise persistante des coûts des composants électroniques touche l’ensemble de l’industrie – mais 1299 euros en version 256 Go représente un grand bond par rapport à l’époque où le Flip était une alternative viable au Galaxy S classique. Cela dit, le Motorola Razr 70 Ultra est encore plus cher. Les amateurs de pliables seront peut-être tentés d’économiser un peu plus d’argent pour passer au nouveau Z Fold8 au format passeport, mais si vous ne jurez que par les clapets, je pense que celui-ci fera parfaitement l’affaire.