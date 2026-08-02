Les claquettes ultra-technologiques de Nike réchauffent vos pieds et vibrent même pour aider à la récupération

Les Hyperice X Nike Air Zoom Hyperslide, d’une technologie folle, diffusent de la chaleur ciblée ou des vibrations à vos pieds pour faciliter la récupération.



Les claquettes ne semblent pas être le choix le plus naturel pour l’innovation technologique, mais Nike voit visiblement les choses différemment. Après l’incroyable botte Hyperice X Nike Hyperboot, que nous avions sélectionnée dans notre top 101 des gadgets brillants l’année dernière, la marque vient d’annoncer la Hyperice X Nike Air Zoom Hyperslide. Elle devrait également afficher un prix tout aussi impressionnant, aux alentours de 250 $.

Hyperice étant un expert de la récupération après l’effort, il n’est pas surprenant d’apprendre que c’est tout l’intérêt de ces claquettes. Elles exploitent la technologie Hyperice Venom pour administrer de la chaleur ou des vibrations ciblées sur le dessus du pied grâce à deux modules amovibles nommés “Hyperslide Pods”. Dans sa description, Nike affirme qu’elles aideront à « réduire les tensions, détendre les pieds et accompagner la récupération quotidienne ».



L’expérience semble également très personnalisable. Trois niveaux de chaleur sont disponibles (allant jusqu’à 47°C / 117°F), ainsi que trois niveaux de vibration avec des cycles de récupération de 15 minutes. La batterie offre une autonomie d’une heure d’utilisation, et l’ensemble du produit est adapté aux voyages.

Les Hyperslides sont dotées d’une semelle Nike Air Zoom sur toute la longueur, et nous sommes certains que beaucoup de personnes les achèteront autant pour leur look que pour leurs vertus de récupération. Mais, comme le dit Nike, toute personne dotée d’un corps peut être qualifiée d’athlète – pas besoin de courir des marathons pour être concerné. En effet, Nike précise qu’elles pourraient également s’avérer utiles pour les personnes actives « gérant les voyages, le travail et les déplacements quotidiens ».

Nous espérons pouvoir mettre la main sur une paire lorsqu’elles seront disponibles (la date de sortie officielle est fixée au 29 septembre), et si l’on pense qu’elles permettront à nos pieds de bien récupérer après des courses plus fraîches à l’approche de la fin de l’année.

« Les athlètes donnent tout sur le terrain, et l’approche de la récupération doit être à la hauteur de leur investissement », déclare Tobie Hatfield, directeur de l’innovation pour les athlètes chez Nike. « Nous voulions créer une solution qui déclenche la récupération dès l’allumage – aidant les athlètes à se sentir plus détendus, régénérés et prêts à franchir un nouveau palier dans leurs performances. »