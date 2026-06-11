Amazfit Bip Max, la montre connectée à moins de 100 euros

Amazfit lance sa nouvelle montre connectée Amazfit Bip Max en Europe, à un prix défiant toute concurrence.

Elle a été conçue pour les personnes qui souhaitent adopter progressivement un mode de vie plus actif. Sans pression, mais avec un véritable accompagnement et la motivation nécessaire pour pratiquer une activité physique 2 à 3 fois par semaine pendant 30 minutes. C’est suffisant pour se sentir plus énergique, améliorer sa condition physique et prendre davantage soin de sa santé.

Proposé à moins de 100 euros, ce modèle aide les utilisateurs à commencer une activité physique de manière simple et confortable. Il encourage l’entraînement régulier, affiche les progrès et rappelle l’importance de la récupération. Ainsi, même les personnes les moins actives peuvent plus facilement construire des habitudes saines sur le long terme.

Marche, jogging, sport en salle, vélo ou natation le week-end : la Bip Max accompagne les sportifs débutants en les aidant à rester motivés grâce au suivi des activités les plus en vogue. Son grand écran, son autonomie extrêmement longue, ses fonctionnalités intelligentes de santé et d’entraînement, ainsi que son utilisation intuitive rendent la montre facile à prendre en main et motivante dès le premier jour, en soutenant des entraînements courts mais réguliers.

L’Amazfit Bip Max offre confort et simplicité, ce qui en fait un modèle idéal pour les personnes qui commencent leur parcours sportif. Un écran AMOLED de 2,07″ avec une luminosité de 3000 nits garantit une bonne lisibilité, aussi bien en plein soleil que pendant les entraînements en intérieur. C’est particulièrement utile pour les débutants qui souhaitent consulter rapidement les données clés sans navigation complexe. La nouvelle interface (basée sur Zepp OS 5.0) offre une expérience intuitive et fluide pour les fonctions d’entraînement. De plus, le réglage de la taille de police sur six niveaux permet de personnaliser l’affichage des données pour plus de confort dans toutes les situations.

La dernière montre connectée sportive Amazfit accompagne les utilisateurs à chaque étape de leur entraînement en toute sécurité et selon leurs capacités individuelles. Zepp Coach crée des plans d’entraînement personnalisés en fonction du niveau de forme de l’utilisateur, permettant à ceux qui se lancent, de progresser à leur rythme. La bibliothèque d’entraînement d’Amazfit propose un accompagnement expert via des programmes et des recommandations de niveau professionnel. La montre est également compatible avec des plateformes telles que Runna et TrainingPeaks, afin que les débutants puissent s’entraîner sous la supervision de leur coach. Quelle que soit la méthode

d’accompagnement choisie, les utilisateurs de la Bip Max peuvent bénéficier d’analyses de performance telles que les métriques de technique de course et le temps de contact au sol. Avec 4 Go de stockage, l’Amazfit Bip Max offre plus de possibilités qu’une montre de sport d’entrée de gamme classique. Une batterie de 550 mAh offre jusqu’à 20 jours d’utilisation typique et jusqu’à 10 jours d’utilisation plus intensive. Cela permet à la Bip Max de suivre en continu l’activité et la récupération, sans recharge fréquente.