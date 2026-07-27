HONOR Magic V6, le fin du fin du smartphone pliable

Une nouvelle référence du pliable premium, alliant design ultra-fin, autonomie de nouvelle génération et expérience IA avancée. Plus fin, plus intelligent, plus productif.



HONOR lance le Magic V6 en France. Associant un design ultra-fin, une autonomie record, une durabilité digne d’un flagship et une connectivité fluide avec l’écosystème Apple, le HONOR Magic V6 élève l’expérience du smartphone pliable à un nouveau niveau. Équipé d’agents IA intelligents et de fonctionnalités multitâches pensées pour grand écran, il dépasse le simple usage smartphone pour devenir un véritable outil de productivité au quotidien. Fonctionnant sous MagicOS 10, le HONOR Magic V6 est disponible en Red, Gold, White et Black, à partir de 2299,90 €.

Le HONOR Magic V6 affiche un profil remarquablement fin, avec seulement 8,75mm d’épaisseur une fois plié et 4,0mm une fois déplié (version White),pour un poids d’environ 219g. Il offre ainsi une prise en main plus proche d’un smartphone traditionnel que d’un pliable classique. Au cœur de cette conception se trouve la charnière HONOR Super Steel, dotée d’une résistance à la traction de 2800 MPa, parmi les plus élevées du secteur. Grâce à un système d’amortissement optimisé par l’IA, conçu à partir de milliers de simulations, la charnière absorbe mieux les chocs et répartit les forces plus efficacement en cas de chute ou d’utilisation quotidienne. L’écran intérieur utilise du verre flexible UTG pour offrir une expérience visuelle avec un pli quasi imperceptible, tandis que l’écran extérieur est protégé par le HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield. Ce revêtement ultra-précis en nitrure de silicium, composé de jusqu’à 5600 couches, améliore fortement la résistance à l’usure et aux rayures tout en limitant les reflets. Certifié IP68 et IP69 selon les normes IEC 60529, le Magic V6 offre une résistance de niveau flagship à l’eau, à la poussière et aux jets haute pression, une caractéristique encore rare sur le marché des pliables.

Équipé d’une imposante batterie HONOR silicium-carbone de 6 660 mAh8, le Magic V6 intègre la plus grande batterie jamais proposée dans un smartphone pliable. Avec une teneur en silicium d’environ 25% et une densité énergétique de 921 Wh/L, elle offre une capacité exceptionnelle sans alourdir le design. Propulsé par la plateforme mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravée en 3 nm, et associé à de la mémoire LPDDR5X ainsi qu’à un stockage UFS 4.1, le HONOR Magic V6 offre un haut niveau de performance pour le jeu, le multitâche et la productivité. Son moteurgraphique Vulkan permet de profiter de certains jeux mobiles exigeants jusqu’à 120 FPS sur le grand écran intérieur, affirmant son positionnement parmi les pliables les plus performants.

L’appareil prend également en charge la charge rapide HONOR SuperCharge 80 W filaire et 66 W sans fil, ainsi que la charge inversée sans fil.

Enfin, cet HONOR Magic V6 combine imagerie intelligente et productivité fluide dans une seule expérience. Son système photo HONOR AI Falcon Camera comprend un capteur principal 50 MP ultra-sensible à la lumière, un téléobjectif périscopique 64 MP Ultra Sensing avec capteur 1/2 pouce et stabilisation CIPA 6.5 stops, ainsi qu’un ultra grand-angle 50 MP, afin d’obtenir des résultats de haut niveau en basse lumière, en zoom longue distance comme dans les scènes du quotidien. Une suite de fonctionnalités IA, dont AI Color Engine, Magic Color 2.0, Magic Video Color et AI Image to Video 2.0, enrichit le processus créatif avec optimisation en temps réel, étalonnage cinématographique des couleurs et suggestions intelligentes de pose.



