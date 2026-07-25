Les adaptateurs j5create, le chaînon manquant de votre panoplie numérique

Découvrez la magie du partage d’écran sans effort. Connectez l’émetteur compact à votre smartphone ou ordinateur portable et le récepteur à votre téléviseur — c’est tout. Pas d’application, pas de mot de passe, pas de Wi-Fi. Le moyen le plus direct de transférer du contenu d’un petit vers un grand écran en quelques secondes.

L’émetteur USB-C est compatible avec les séries iPhone 16/15, les Samsung Galaxy de série S, les iPad USB-C et tous les autres appareils dotés d’un port USB-C compatible avec la sortie vidéo. Grâce à la prise en charge native d’AirPlay et de Miracast, il fonctionne également de manière fluide avec une multitude d’ordinateurs portables et de tablettes Windows et Android, même sans utiliser l’émetteur. Cet émetteur doté d’un port USB pass-through (passerelle d’alimentation) maintient votre appareil chargé, même pendant les longues sessions. La connexion directe est conforme aux normes DRM/HDCP et offre un flux fluide à faible latence en 1080p@60Hz depuis vos applications préférées.

Côté design, sa forme ultra-compacte et légère garantit une connexion élégante et discrète à votre appareil, tout en exerçant moins de pression sur le port USB-C. De quoi en faire l’accessoire parfait pour les déplacements, et le glisser sans effort dans sa

L’adaptateur Wi-Fi comprend quant à lui comment vous utilisez votre smartphone. Le ScreenCast est l’un des premiers à prendre entièrement en charge le mode portrait, ce qui le rend idéal pour partager du contenu vertical. Affichez vos vidéos préférées de TikTok, Facebook Reels et Instagram Stories sur grand écran, sans barres noires gênantes, exactement comme elles doivent être vues.

Enfin, que vous utilisiez AirPlay, Miracast ou Chromecast, adoptez aussi cet adaptateur prend en charge toutes ces technologies. Il est compatible avec Windows, macOS, iOS, Android et d’autres appareils compatibles avec la diffusion sans fil, et peut être utilisé immédiatement avec votre équipement existant.

Équipé d’une antenne externe haute performance et d’une prise en charge double bande (2,4/5 GHz), le ScreenCast 4K Max garantit un streaming stable et de haute qualité — jusqu’à une distance de 15 mètres. Transférez du contenu directement depuis votre PC Windows, Mac, iPad ou iPhone sans avoir à vous connecter à un réseau Wi-Fi. Idéal pour les environnements sécurisés, les salles de classe et les présentations rapides en déplacement.

Améliorez votre configuration professionnelle grâce à des fonctionnalités telles que des écrans d’accueil personnalisables, la protection par code PIN Miracast et le contrôle du mot de passe de la passerelle administrateur — idéal pour une utilisation dans le monde des affaires ou de l’éducation.