HOKA Tecton X 4, le sésame pour les podiums de trail

HOKA dévoile la Tecton X 4, nouvelle génération de sa chaussure de trail technique conçue pour les athlètes en quête de vitesse sur les parcours les plus exigeants.

Plus légère que jamais, cette quatrième édition inaugure les nouvelles technologies PROFLY X Series, développées pour offrir davantage de vitesse et d’efficacité. La Tecton X 4 sera disponible à partir du 20 août prochain. Fruit d’un travail de développement mené aux côtés des athlètes HOKA et de nombreux tests sur les sentiers les plus techniques du monde, la Tecton X 4 a été pensée pour accompagner les coureurs visant les podiums des plus grandes courses de trail. Cette chaussure intègre pour la première fois la technologie PROFLY X qui associe plaques en fibre de carbone, mousses à haut retour d’énergie et géométrie optimisée pour la compétition.

Pensée comme un système complet, PROFLY X accompagne chaque phase de la foulée : un atterrissage amorti et stable laisse place à une transition fluide, avant une propulsion dynamique favorisant des relances plus efficaces sur les terrains techniques.

Grâce à sa semelle intermédiaire à double couche de mousse PEBA, la plus légère et la plus performante développée par HOKA, la Tecton X 4 maximise le retour d’énergie tout en limitant l’impact des kilomètres sur le corps, même lors des efforts les plus engagés. Les plaques parallèles en fibre de carbone ont également été retravaillées afin d’offrir une propulsion plus précise et plus efficace, en parfaite synergie avec le MetaRocker orienté vitesse.

L’empeigne en textile Matryx Micro, plus respirante, combine légèreté, durabilité et propriétés hydrophobes pour maintenir un excellent niveau de respirabilité, même par temps humide. Un col en maille allongé, inspiré d’une guêtre, protège les chevilles des entrées de débris, tandis qu’un nouveau système de laçage mieux adapté aux longues distances, améliore encore le maintien du pied. La Tecton X 4 (250 €) sera disponible à partir du 20 août 2026 sur HOKA.com, dans les boutiques HOKA et chez les revendeurs agréés.