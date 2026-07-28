Dnsys X1, l’exosquelette augmenté par l’IA qui redéfinit la mobilité humaine

Fondée en 2021 par des experts issus de fleurons technologiques tels que DJI, Segway et Xiaomi, la start-up Dnsys s’impose comme une référence incontournable de la robotique portable.

Portée par une équipe composée à 90 % d’ingénieurs et forte de plus de 20 brevets, Dnsys conçoit des solutions innovantes adoptées aussi bien par le milieu hospitalier que par les passionnés d’activités de plein air. Déjà reconnue pour ses dispositifs médicaux certifiés CFDA, Dnsys franchit une nouvelle étape en démocratisant cette technologie grâce au lancement de sa toute dernière gamme grand public : le Dnsys X1.

Le Dnsys X1 se distingue par son architecture ultra-légère de seulement 1,6 kg et sa capacité unique à se replier au format d’une feuille A4, garantissant une portabilité optimale. Véritable concentré de technologie, cet exosquelette intègre une intelligence artificielle avancée capable d’analyser les mouvements et de prédire les intentions de marche de l’utilisateur en temps réel. Grâce à son moteur breveté DNA-1 positionné au niveau de l’articulation de la hanche, il déploie une puissance impressionnante allant jusqu’à 1,2 cheval-vapeur et une densité de couple de 50 Nm/kg, offrant une assistance fluide, précise et instantanée à chaque foulée.

Polyvalent par nature, l’appareil propose deux modes d’entraînement distincts afin de s’adapter aux différents besoins de l’utilisateur. Le mode « Assist » est conçu pour réduire la fatigue lors des marches prolongées et des activités quotidiennes en allégeant l’effort musculaire. À l’inverse, le mode « Aqua » génère une résistance ciblée, transformant l’exosquelette en un véritable outil de renforcement musculaire et d’amélioration de l’endurance. Entièrement paramétrable, le système s’accompagne d’une application mobile dédiée permettant de changer de mode en un clic, de suivre ses performances physiques et de monitorer ses données de santé en temps réel.

Pensé pour un confort longue durée grâce à des matériaux respirants et une ergonomie ajustable, le Dnsys X1 affiche une autonomie remarquable atteignant 20 km, optimisée par un système de batteries interchangeables et une technologie de récupération de l’énergie cinétique (KERS). Testé et approuvé sur le terrain par des randonneurs, des skieurs, ainsi que par des personnes en rééducation ou souffrant de douleurs chroniques, le produit se décline en trois versions pour répondre à tous les profils : le modèle Lite pour le quotidien (999 USD), la déclinaison Carbon pour les loisirs extérieurs (1 299 USD), et la version Carbon Pro pour les aventures extrêmes de haute performance (1 999 USD).