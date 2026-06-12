Vacances d’été : comment partir l’esprit tranquille ?

Chaque été, les départs en vacances s’accompagnent d’une même question : la maison sera-t-elle en sécurité ?

Entre les risques d’intrusion, les colis laissés devant la porte ou les incidents domestiques imprévus, les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les solutions connectées pour surveiller leur logement à distance. Pour répondre à ces préoccupations, Aqara, leader mondial et pionnier de l’IoT, propose un écosystème complet alliant serrure connectée, caméra intelligente, sonnette vidéo et capteurs de sécurité.



Sécuriser le premier point d’accès : la porte d’entrée

Premier rempart contre les intrusions, la porte d’entrée mérite une attention particulière avant un départ en vacances. Avec la serrure connectée U200 Lite, Aqara propose une solution intelligente conçue pour simplifier la gestion des accès tout en renforçant la sécurité du domicile. Grâce à ses fonctionnalités avancées, telles que le verrouillage automatique et la gestion dématérialisée des accès, les utilisateurs peuvent partir plus sereinement tout en conservant le contrôle de leur porte d’entrée, où qu’ils se trouvent. Une solution particulièrement pratique pour permettre l’accès à un proche, un voisin ou un prestataire de confiance en cas de besoin pendant les vacances.

Voir ce qu’il se passe devant chez soi, où que l’on soit

Les abords de la maison constituent une autre zone stratégique à surveiller. La sonnette connectée G400 permet de garder un œil sur l’entrée du domicile grâce à une vidéo haute définition et des fonctionnalités de détection intelligent. Des notifications sont envoyées en temps réel lorsqu’une personne se présente à la porte permettant ainsi d’interagir à distance avec les visiteurs. Qu’il s’agisse d’une livraison, d’un voisin ou d’une activité inhabituelle, la G400 contribue à maintenir un lien permanent avec son domicile pendant toute la durée des vacances.



Une surveillance intelligente à l’intérieur

Pour compléter la protection du domicile, la Caméra Hub G350 assure une surveillance continue des espaces de vie tout en jouant le rôle de centre de contrôle de l’écosystème Aqara. Capable de détecter les mouvements et d’envoyer des alertes en temps réel, elle permet de vérifier à tout moment ce qu’il se passe chez soi depuis un smartphone. Son rôle de hub central facilite également la création d’automatisations entre les différents équipements connectés de la maison.







Détecter les événements inhabituels

La sécurité d’un logement repose aussi sur la capacité à détecter rapidement les anomalies. Le Capteur d’ouverture P100 enrichit cette approche grâce à ses capacités de détection avancées.

Installé sur une porte, une fenêtre ou un objet sensible, il peut signaler une ouverture, une vibration ou un déplacement inattendu. Associé aux autres appareils de l’écosystème Aqara, il peut déclencher automatiquement des alertes ou des scénarios de sécurité afin d’informer immédiatement les utilisateurs.









Au-delà de la surveillance, les solutions Aqara permettent de créer des scénarios automatisés pour simuler une présence dans le logement. Éclairage, volets roulants ou notifications peuvent être programmés afin de reproduire les habitudes quotidiennes du foyer et renforcer l’effet dissuasif face aux tentatives d’intrusion.

À l’heure où la maison connectée devient un véritable allié du quotidien, les technologies intelligentes offrent aux consommateurs une nouvelle manière d’aborder leurs départs en vacances : avec davantage de contrôle, de sérénité et de tranquillité d’esprit.



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