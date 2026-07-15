On adorait la Jeep Avenger, mais l’essai de la nouvelle Compass 4xe a tout changé

Cette Compass 4xe, plus imposante, est idéale si vous vous aventurez un tant soit peu en dehors des sentiers battus.

Jeep s’est montré très active pour étoffer sa gamme, en apportant des mises à jour à l’Avenger ainsi qu’à ce modèle, la Jeep Compass.

On avait adoré l’Avenger il y a quelques années. Il existe désormais une version « 85th Anniversary Edition » qui couronne une gamme comprenant des motorisations e-Hybrid, 100 % électrique et hybride rechargeable (4xe). On trouve même une version essence Turbo 100 manuelle pour faire bonne mesure. C’est une option compacte et très correcte, sur route comme en tout-terrain.

Cependant, en se concentrant sur cette dernière discipline, on note quelques ajouts clés dans la gamme Compass. La Compass 4xe à transmission intégrale et double moteur est capable de parcourir plus de 595 km (370 miles) avec une charge, tandis que la version 100 % électrique (BEV) Long Range de 231 ch peut atteindre jusqu’à 670 km (418 miles). La Compass paraît plus grande et plus imposante, ce qui se traduit par plus d’espace à l’intérieur, et son habitacle robuste est parfait pour quiconque doit transporter des enfants et des animaux de compagnie.

Surtout, après avoir conduit les deux véhicules sur différents types de routes, y compris des sections tout-terrain très exigeantes, la Jeep Compass s’est révélée être le meilleur choix pour ceux qui passent plus de temps hors des sentiers battus que sur le bitume. Certes, cela représente un public assez ciblé, mais vu l’aisance de la Compass sur les terrains difficiles, si j’en possédais un, je serais bien moins inquiet à l’idée de sortir des sentiers battus. À l’approche des vacances d’été, la Compass offre une réelle liberté d’aller n’importe où.

Le design

Jeep a peaufiné ses finitions pour cette dernière génération, et la Compass 4xe est désormais proposée en version Upland, équipée de jantes de 19 pouces, d’un crochet de remorquage arrière, de phares antibrouillard avant et de barres de toit. Il existe également la version Overland, qui a un look un peu plus dynamique grâce à des jantes en alliage diamantées plus élégantes, une calandre rétroéclairée à 7 fentes, des phares LED matriciels, des vitres teintées et une sellerie plus résistante à l’intérieur.

Certaines retouches esthétiques ont également renforcé ses aptitudes en tout-terrain. Des faces avant et arrière plus affûtées offrent une meilleure garde au sol sur les terrains accidentés. La partie avant noir mat semble également bien armée pour résister aux branches, aux pierres et aux projections diverses avec le temps. Le plastique noir domine autour des passages de roues angulaires distinctifs et le long des bas de caisse, ce qui, combiné aux vitres teintées sombres, donne à notre voiture d’essai un look assez menaçant. Un arrière doté de feux stylés et d’un logo Jeep illuminé complète le tableau.

Notre seule réserve concernant le potentiel tout-terrain de la Compass 4xe concerne ses jantes en alliage. Bien qu’elles soient très réussies visuellement, on préférerait un ensemble de jantes en tôle simples et basiques. Néanmoins, ces jantes étincelantes rehaussent l’allure du Compass 4xe. De toute façon, en réalité, on doute que beaucoup de propriétaires de Compass s’aventurent souvent dans des manœuvres extrêmes hors-piste.

La conduite

Ayant déjà conduit les variantes e-Hybrid (hybridation légère), hybride rechargeable classique et 100 % électrique (BEV) du Compass, on savait à quoi s’attendre avec ce modèle C-SUV à transmission intégrale. La Jeep Compass 4xe bénéficie d’une suspension surélevée de 10 mm qui, combinée à un design avant plus aiguisé, offre un angle d’attaque de 28 degrés, un angle ventral de 17 degrés et un angle de fuite de 31 degrés. Tout cela la rend plus efficace que jamais sur les terrains difficiles. Elle peut également franchir des passages d’eau allant jusqu’à 480 mm de profondeur.

Avant d’emmener notre Compass 4xe hors-piste, on l’a testé sur un mélange de routes classiques. Bien qu’elle repose toujours sur la plateforme STLA Medium de Stellantis, les réglages ont été améliorés grâce à de nouveaux ressorts, amortisseurs et une barre antiroulis. En conséquence, la Compass 4xe se montre très rassurante, sa motorisation à double moteur et sa transmission intégrale aidant à maintenir ce SUV sur la bonne trajectoire. Malgré les ajustements de suspension, on a tout de même constaté un roulis notable dans les virages serrés, mais c’est un compromis tout à fait acceptable.

La puissance délivrée nous a semblé bien équilibrée, avec 157 kW disponibles via le moteur avant et 132 kW à l’arrière. Cette configuration à double moteur permet au 4xe de disposer d’un couple généreux, allant jusqu’à 310 Nm sur les roues arrière grâce aux ingénieurs de Stellantis qui y ont associé un réducteur de 14:1, idéal pour les pentes raides. Cet ensemble est complété par le système Selec-Terrain de Jeep, qui propose cinq modes de conduite : Auto, Sport, Snow (Neige), Sand/Mud (Sable/Boue) et une option de blocage 4WD Lock exclusive au modèle 4xe.

Ces derniers modes confèrent au Jeep Compass 4xe un réel avantage dès qu’on quitte le bitume. L’option Sand/Mud, que l’on enclenche à l’aide d’un sélecteur en caoutchouc très sympa, libère un véritable potentiel qui semblait un peu bridé sur route. Et, comparé à la Jeep Avenger qui s’est montré un peu dépassé sur les terrains les plus rudes, le Compass 4xe s’est sorti des chemins de terre avec brio. Sa position de conduite haute et sa capacité à distribuer la puissance de manière très dynamique en font un véhicule extrêmement amusant à conduire.

La technologie

Si l’habitacle de la Jeep Compass 4xe est indéniablement pratique, elle est également équipée d’une technologie très correcte. On y trouve un tableau de bord numérique de 10,25 pouces, complété par un écran d’infodivertissement de 16 pouces orienté en format paysage, bien plus impressionnant que le petit écran de l’Avenger. Les graphismes privilégient des polices épaisses, des couleurs vives et une ambiance très orientée “aventure en plein air”. Heureusement, Jeep a conservé des commandes physiques, à la fois sous l’écran central et via des touches capacitives sur le volant.

On a beaucoup apprécié la simplicité d’utilisation de l’écran d’infodivertissement. Il est divisé en blocs, avec une section centrale abritant des icônes d’accès rapide aux fonctions principales. Cela inclut le lecteur audio, associé ici à un système Focal Premium au son plutôt standard. À chaque extrémité de l’écran, on trouve des commandes tactiles rapides pour régler la climatisation, ainsi qu’un bouton d’accueil “Home” pour revenir facilement au menu principal en roulant.

Sur la console centrale, la Compass 4xe se distingue par son sélecteur Selec-Terrain rouge vif. C’est un élément auquel il est difficile de résister et qui incite vraiment à tester les différents modes de conduite, d’autant plus qu’il tranche nettement avec les finitions intérieures sombres et plutôt austères. On a également apprécié de pouvoir engager les vitesses via un sélecteur rotatif traditionnel, plutôt que d’avoir à utiliser ce petit levier de vitesses standardisé que l’on retrouve désormais dans presque tous les autres produits du groupe Stellantis.

Pour le reste, le niveau technologique de notre modèle d’essai était solide : la compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, la recharge de smartphone par induction et une caméra à 360 degrés apportent une vraie valeur ajoutée. Sur les finitions supérieures, il est également possible d’opter pour des sièges plus haut de gamme, réglables électriquement, chauffants et massants.

Verdict Jeep Compass 4xe

La Jeep Compass 4xe est particulièrement à son aise au milieu de nulle part, lorsqu’on la bouscule un peu sur des chemins de terre ou à travers des champs boueux. Ses prestations sur route sont un peu moins impressionnantes, mais la combinaison de ces deux facettes en fait, selon moi, un choix bien plus pertinent que l’Avenger, moins baroudeuse. Le grand avantage reste l’espace supérieur offert par le Compass 4xe, même si son gabarit plus imposant le rend un peu moins agile en ville. Ajoutez à cela l’autonomie rassurante de son modèle à grande batterie, et vous obtenez un véhicule doté d’un véritable esprit d’aventure.



Note de Stuff : 4/5

Les Plus :

• Très amusant à conduire en tout-terrain

• Intérieur robuste et adapté aux familles

• Autonomie solide qui en fait un choix pratique

Les Moins :

• Paraît assez grand et lourd par rapport à l’Avenger

• Certaines finitions intérieures mériteraient d’être plus soignées

• L’encombrement est surtout sensible lors des trajets en ville



Fiche technique (Jeep Compass 4xe)

• Motorisation : Moteur électrique à aimants permanents

• Batterie : 96,1 kWh

• Puissance : 375 ch

• Couple : 426 lb-ft (env. 577 Nm)

• 0-100 km/h (0-62 mph) : 5,4 secondes

• Vitesse maximale : 180 km/h

• Autonomie : env. 595 km

• Puissance de charge maximale : 160 kW

• Volume de coffre : 550 litres