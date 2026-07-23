La Samsung Galaxy Watch9 s’annonce comme la meilleure montre connectée Android

Un design familier, des composants internes plus rapides et un suivi de la santé plus intelligent.



Bien que la luxueuse Galaxy Watch Ultra 2 ait accaparé toute l’attention lors du dernier événement Unpacked de Samsung, la Galaxy Watch9 ne doit pas être ignorée. Elle est beaucoup plus grand public, bien plus abordable et ne manque pas de fonctionnalités pour autant.

Les fonctionnalités de santé préventive basées sur l’IA sont le grand attrait de cette année, mais on note aussi des améliorations bienvenues sous le capot concernant les performances et l’autonomie. ON a pu l’essayer avant sa présentation officielle et l’on pense déjà qu’elle pourrait être la montre connectée Android à battre en 2026. Du moins, pour ceux qui ne sont pas prêts à dépenser des sommes folles au nom du style.



Design et écran

Samsung a conservé le style minimaliste mêlant cercle et carré de la Galaxy Watch8, mais a opté pour un boîtier en aluminium différent, qui s’avère 25 % plus léger. Même le bracelet sport inclus a subi une cure d’amincissement, perdant 17 % de son poids par rapport à l’année dernière grâce à l’intégration d’une poche d’air au centre, ce qui réduit également les frottements. Des bracelets Misty et en tissu (Fabric) sont proposés en option pour changer de style ou pour un maximum de confort nocturne lors du suivi du somm

La montre reste fine et se glissera facilement sous la manche d’une chemise. Son écran AMOLED circulaire est net et coloré, que vous choisissiez la version 40 mm ou 44 mm. Les deux modèles atteignent désormais une luminosité maximale de 3 000 nits, ce qui devrait grandement améliorer la visibilité en extérieur.

Deux boutons sont toujours présents sur la tranche droite pour naviguer dans l’interface WearOS, qui bénéficie des ajustements visuels habituels de la surcouche OneUI de Samsung. Ceux qui recherchent un raccourci supplémentaire pour des modes d’exercice spécifiques et un look plus robuste devront se tourner vers la Galaxy Watch Ultra 2, plus grande et plus massive.



Performances et autonomie

Sous le capot, Samsung passe pour la première fois à une puce Qualcomm. La puce maison Exynos a été abandonnée au profit d’un processeur Snapdragon Wear Elite, ce qui apporte un gain de performance notable ainsi qu’une meilleure efficacité énergétique.

Si la capacité de la batterie reste inchangée sur le modèle 44 mm, la plus petite Watch9 de 40 mm dispose désormais d’une cellule de 390 mAh, soit une augmentation de 20 % par rapport à la génération précédente. Cela pourrait aider les utilisateurs à entamer une deuxième journée d’utilisation avant de devoir la recharger, même si l’on réserve notre jugement final pour un test complet.



Logiciel et fonctionnalités de santé

C’est sur le plan logiciel que tout change. Une nouvelle mesure des fonctions vitales (Vitals) évalue l’oxygène dans le sang, la variabilité de la fréquence cardiaque (VRC), la fréquence cardiaque, la température cutanée et la fréquence respiratoire (après avoir établi une base de référence suite à une semaine de port nocturne), vous alertant si une mesure sort de votre plage normale. La Watch9 attribue également un score de santé cardiaque sur 100, basé sur votre IMC, votre charge vasculaire et toute activité physique intense.

Une mesure de la “charge cardio quotidienne” vous suggère ensuite l’effort à fournir lors de vos entraînements, en plus d’un indice de condition physique (Fitness Index) qui compare votre endurance, votre souplesse, votre cardio, votre force et votre composition corporelle à d’autres utilisateurs de la même tranche d’âge. L’idée est de dresser un tableau plus précis de votre santé et de vous aider à repérer les problèmes rapidement, avant qu’ils ne deviennent un sujet à aborder avec un médecin. Cela me semble faire beaucoup de chiffres — l’indice “Body Battery” de Garmin combine une grande partie de ces fonctionnalités en une seule mesure. L’application compagnon Galaxy Health, qui a été repensée, permettra peut-être de présenter tout cela de manière simple à comprendre.

Il y a moins de nouveautés pour le système WearOS dans son ensemble. La fonction “Raise to talk” (lever le poignet pour parler) avec Google Gemini sort du lot ; elle fait la différence entre le moment où vous regardez l’heure et celui où vous voulez vraiment parler, évitant ainsi les déclenchements accidentels. Cela pourrait économiser un peu de batterie par rapport à l’ancienne méthode de détection par mot-clé, même s’il faudra que le vérifier lorsque l’on aura une Watch9 en test.



Prix et disponibilité

La Watch9 de 40 mm sera proposée à partir de 409 € (en coloris Graphite et Crème), tandis que le modèle de 44 mm débutera à 439 € (en Graphite et Argent). Ce sont des hausses de prix importantes par rapport à la génération précédente, ce qui est en partie imputable au coût exorbitant de la mémoire vive et du stockage flash. Les deux modèles de Galaxy Watch9 sont disponibles en précommande dès aujourd’hui directement auprès de Samsung, et les livraisons débuteront le 7 août.