Les 4 essentiels Belkin à emporter pour les vacances d’été

Les vacances d’été sont là ! Aux côtés de la crème solaire et des sandales, une solution de recharge fiable est l’un des indispensables de voyage à ne pas oublier avant de partir. Qu’il s’agisse de chargeurs compacts à câble rétractable pour dire adieu aux fils emmêlés ou de batteries externes magnétiques ultra-fines qui se glissent facilement dans une poche, la collection de voyage On-The-Go de Belkin propose des solutions de recharge haut de gamme et sécurisées qui accompagnent les voyageurs durant tout l’été.

Chargeur secteur GaN 67W avec câble rétractable UltraCharge, 39,99 €

Parfait pour les voyageurs qui cherchent à gagner de la place sans faire de compromis sur la puissance. Doté d’un câble rétractable intégré et d’une technologie GaN ultra-compacte, il élimine l’encombrement des câbles tout en offrant une charge rapide pour les téléphones, tablettes et ordinateurs portables.



Chargeur magnétique 2-en-1 convertible Qi2 25W UltraCharge Pro, 99,99 €

Une solution de recharge polyvalente qui s’adapte facilement à la maison, à l’hôtel ou au bureau, offrant une charge sans fil rapide dans un format compact. Les derniers produits de charge compatibles Qi2 de Belkin sont conçus pour offrir une charge sans fil plus rapide tout en restant parfaitement adaptés aux voyages.

Batterie externe magnétique fine Qi2 5K avec support BoostCharge 15W, 54,99 €

Une batterie externe ultra-fine et de format poche, conçue pour recharger les appareils en mouvement. Son support intégré la rend idéale pour les salons d’aéroport, les trajets en train et les appels vidéo.



Chargeur de voiture avec câble rétractable BoostCharge 75W, 34,99 €

Le compagnon de route idéal pour les trajets en voiture. Doté d’un câble rétractable et d’une capacité de charge multi-appareils, il permet à tous les passagers de rester connectés tout au long de la route.