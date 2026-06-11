Bowers & Wilkins dévoile sa nouvelle Série 800 Diamond D5

La nouvelle série D5 intègre une multitude de nouvelles technologies et d’améliorations esthétiques qui viennent renforcer son statut de série d’enceintes haut de gamme la plus admirée et la plus emblématique au monde.



À l’occasion de son 60e anniversaire, la célèbre marque britannique d’audio Bowers & Wilkins est fière d’annoncer le lancement de sa toute nouvelle gamme phare, la série 800 Diamond. Représentant la cinquième génération de la série 800 à utiliser le tweeter à dôme en diamant de renommée mondiale, la nouvelle gamme D5 introduit de nombreuses technologies inédites et évolutions de design, renforçant encore son statut parmi les gammes d’enceintes haut de gamme les plus vénérées au monde. Dévoilée au monde entier le 4 juin au salon HIGH END de Vienne et disponible à la vente à partir du 9 septembre, cette nouvelle série 800 Diamond a été conçue pour les mélomanes exigeant le meilleur en matière de performances, de qualité et de design, ainsi que pour les professionnels du studio à la recherche d’un son aussi précis et révélateur que possible.

Fruit de 60 années de travail, la nouvelle série 800 Diamond est le résultat de décennies d’excellence technique, d’expérimentations et d’un perfectionnement incessants. De son design emblématique, où la science façonne l’art, aux dernières évolutions de nos technologies audio les plus avancées, il s’agit de la gamme d’enceintes la plus avancée que nous ayons jamais conçue et de l’incarnation ultime de la philosophie du « True Sound » de John Bowers. Conçue, comme toutes les enceintes Bowers & Wilkins, pour offrir une restitution parfaitement fidèle de l’enregistrement original, la nouvelle série D5 séduira aussi bien les audiophiles exigeants que les professionnels de l’industrie musicale à la recherche de la reproduction sonore la plus réaliste possible.

La nouvelle série 800 Diamond comprend sept modèles, à commencer par l’enceinte bibliothèque deux voies 805 D5. Elle est complétée par une série d’enceintes colonnes trois voies, comprenant les modèles 804 D5, 803 D5, 802 D5 et le modèle le plus emblématique, la 801 D5. Pour le home cinéma, les HTM81 D5 et HTM82 D5 constituent une paire d’enceintes centrales haute performance qui vient compléter la gamme. La dernière génération de la série 800 Diamond incarne l’aboutissement de notre quête incessante de l’enceinte parfaite. La série 800 Diamond allie l’excellence acoustique et mécanique à un design aussi élégant que fonctionnel. Ses détails magistraux et ses finitions luxueuses sont le fruit d’un savoir-faire artisanal de très haut niveau. Dans une conception où chaque élément a sa raison d’être, ce sont les détails qui comptent.

Sur l’ensemble de la gamme, la série 800 Diamond adopte une esthétique incroyablement luxueuse et brillante. Ses détails de conception optimisés, de la nouvelle plaque supérieure, de la colonne vertébrale et du socle aux modules de haut-parleurs, au corps du tweeter, aux anneaux de finition et aux grilles révisés, sont complétés par des finitions entièrement nouvelles, rendues encore plus saisissantes par une peinture améliorée et plus durable. Comme toujours, chaque enceinte de la série 800 Diamond est perfectionnée par notre détermination collective à créer un produit d’exception et minutieusement fabriquée par notre équipe à Worthing, au Royaume-Uni. Il en résulte un niveau de finition supérieur, à la hauteur de nos enceintes phares.

Toutes les finitions de la nouvelle gamme ont été revues par rapport à la gamme D4 sortante. Une toute nouvelle finition Dark Walnut, inspirée de l’édition limitée 801 Abbey Road Limited Edition, remplace la finition Satin Rosenut dans la gamme D5. Avec ses détails en métal foncé et ses garnitures en cuir noir Connolly, elle incarne un nouveau style de luxe moderne et raffiné. La gamme s’enrichit également d’une finition Stealth Black, rehaussée de détails en métal foncé qui confèrent une esthétique plus homogène à l’ensemble des surfaces et matériaux sombres.

De plus, la finition Warm White vient compléter la gamme. Évoluant de la génération précédente d’enceintes blanches, elle offre des tons plus chauds et plus modernes, rehaussés de détails couleur champagne. La gamme est complétée par la nouvelle finition Light Walnut, qui adopte également les détails métalliques couleur champagne, associés à un ensemble Turbine Head peint assorti. Les caissons de basses de la série DB aux finitions Black et White adoptent les nouvelles finitions Stealth Black et Warm White afin de mieux s’harmoniser avec leurs enceintes sœurs.

Outre ces nouvelles finitions, la nouvelle série D5 bénéficie de tolérances de fabrication encore plus strictes, afin de renforcer une qualité perçue déjà exceptionnelle. Les transitions visibles entre les surfaces ont été minimisées, tandis que les fixations ont été dissimulées et les écarts entre les panneaux considérablement réduits, créant ainsi une finition plus homogène et haut de gamme. Même la qualité et le processus de peinture ont été améliorés, offrant une finition encore plus riche et plus brillante, en particulier sur les nouveaux caissons Stealth Black.

Marquant l’une des innovations technologiques les plus importantes de la gamme, la nouvelle 804 D5 a été profondément remaniée pour intégrer un boîtier interne en aluminium destiné à son ensemble Continuum Cone FST. Inspiré de la structure « Turbine Head » extrêmement rigide utilisée sur tous les grands modèles sur pied de la gamme 800 Series Diamond, ce boîtier en aluminium isole l’ensemble médium tout en offrant un point de découplage mécanique incroyablement stable pour le haut-parleur lui-même. Il en résulte un son plus libre et plus ouvert provenant du médium Continuum Cone, qui reproduit plus efficacement la présentation spatiale d’un véritable modèle à pavillon, tel que le 803 D5. Dans le même temps, le 804 D5 conserve l’esthétique plus conventionnelle qui en fait le choix le plus discret parmi les modèles sur pied de la gamme. Grilles à mailles et systèmes de moteurs d’entraînement de conception exclusive Tous les nouveaux modèles Diamond D5 de la série 800 sont équipés de la dernière génération de grille de protection pour leurs tweeters à dôme en diamant, initialement développée pour le très acclamé 801 D4 Signature. Ce nouveau design conserve la même rigidité pour la protection du dôme, tout en offrant une meilleure transparence acoustique. Il en résulte une résolution nettement accrue et une amélioration notable des performances hors axe.

De plus, chaque haut-parleur de médiums, de médiums-graves et de graves de la nouvelle gamme a été considérablement amélioré grâce à l’introduction de systèmes de motorisation à faible distorsion, basés sur des composants répondant aux spécifications Signature. Cela garantit un son plus pur et plus précis, avec une meilleure résolution, une meilleure réponse transitoire et une meilleure dynamique. Faisceaux de câbles et filtres améliorés Chaque produit de la série D5 a été amélioré grâce à l’ajout de composants de filtrage optimisés, issus des enceintes de la gamme Signature, ainsi qu’à un tout nouveau faisceau de câbles doté d’un câblage et de bornes de meilleure qualité. Il en résulte une résolution encore plus élevée. Plaque de montage en croix Sur tous les nouveaux modèles stéréo de la gamme, le filtre est monté sur une plaque entièrement en aluminium, solidement fixée à la fois au coffret et à la structure de renfort « Space Frame » à l’arrière de celui-ci à l’aide de fixations robustes de type M8 et M4. Cela renforce encore la rigidité globale du coffret de la série 800 Diamond. Pour parfaire l’élégance du design, ces nouvelles fixations ont été soigneusement dissimulées derrière des plaques indiquant la marque et le modèle.