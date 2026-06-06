007 First Light : 1,5 million d’unités vendues en seulement 24 heures

Salué par la critique, 007 First Light affiche actuellement une note de 88 sur OpenCritic et de 87 sur Metacritic, établissant ainsi le meilleur résultat pour un jeu IO Interactive.



Avec une note de 88 sur OpenCritic et de 87 sur Metacritic, 007 First Light a su convaincre à la fois la critique et les joueurs, s’imposant déjà comme l’un des jeux les plus marquants de 2026. Les ventes enregistrées sur l’ensemble des plateformes soulignent le large attrait du titre et démontrent qu’IO Interactive est parvenu à rendre hommage à l’héritage de James Bond en jeu vidéo.

07 First Light est disponible sur PlayStation5, Xbox Series X|S, et Amazon.com, ainsi que sur PC via Steam et l’Epic Games Store. La version Nintendo Switch 2 sera disponible à l’été 2026. 007 First Light est disponible en versions Standard, Deluxe, Collector et Legacy. Plus de détails sont disponibles sur https://ioi.dk/007firstlightgame.