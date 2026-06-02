L’ASUS ROG Xbox Ally X20 s’offre un écran OLED et de meilleures commandes

La console portable d’Asus passe à l’OLED, mais il y a une condition : vous devrez l’acheter en pack avec les lunettes de réalité augmentée (AR) de la marque.



Asus vient d’annoncer une nouvelle version sous Windows de sa console ROG Xbox Ally, équipée cette fois d’un écran OLED et de commandes améliorées. Cependant, pour mettre la main sur cette console portable boostée aux hormones, il faudra obligatoirement faire l’acquisition d’un pack d’anniversaire très spécial.

La ROG Xbox Ally X20 intègre désormais un écran OLED 1080p de 7,4 pouces, affichant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un temps de réponse ultra-rapide de 0,2 ms — une dalle qu’Asus baptise ROG Nebula HDR Display. Il s’agit d’une nette évolution par rapport à l’écran IPS de 7 pouces qui équipe la version standard de la console.

Ce nouvel écran prend en charge la technologie FreeSync Premium Pro, revendique une luminosité de pointe de 1 400 nits, bénéficie de la certification Vesa Display 1000 et supporte le Dolby Vision. Côté protection, la dalle est recouverte d’un verre Corning DXC doté d’un traitement antireflet.



Des commandes grandement améliorées

Les commandes profitent elles aussi d’une mise à niveau majeure, à commencer par une nouvelle croix directionnelle modulable (Transforming D-Pad). Celle-ci peut basculer d’un mode 4 directions à un mode 8 directions, ce qui s’avère bien plus efficace pour les jeux de combat selon Asus. On trouve également de nouveaux joysticks équipés de la technologie TMR et de capteurs à effet Hall. Asus promet que ces derniers offriront « une précision millimétrée, un suivi plus fluide et une longévité accrue pour les sessions de jeu intensives en déplacement. Conçus pour éliminer le phénomène de drift (les mouvements fantômes) tout en améliorant la réactivité, ces joysticks avancés traduisent précisément chaque micro-mouvement. »

Les boutons d’action (A, B, X, Y) ont été légèrement ajustés pour affleurer parfaitement avec le châssis, « permettant au pouce de glisser de manière fluide et ininterrompue ». Les poignées bénéficient quant à elles d’un revêtement en caoutchouc pour maximiser le confort de prise en main. Côté esthétique, le design s’enrichit de quelques touches dorées.

La console prend aussi en charge la fonction Auto SR (Super Résolution Automatique) en préversion, une technologie déjà croisée sur les PC Windows 11 Copilot+. Elle permet « de mettre à l’échelle efficacement les images calculées dans des résolutions inférieures, afin d’offrir un rendu fluide sur grand écran sans perte de netteté. Les joueurs peuvent ainsi brancher leur console sur un téléviseur ou un moniteur sans avoir à sacrifier le nombre d’images par seconde (FPS). »



Sous le capot, les composants restent inchangés : on retrouve le puissant processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, épaulé par 24 Go de RAM LPDDR5X et 1 TB de stockage SSD NVMe PCIe 4.0 pour faire tourner les jeux les plus gourmands. En raison des nouvelles contraintes thermiques liées à ces changements, Asus a entièrement repensé les flux d’air et les canaux de ventilation de la machine.

Un pack anniversaire qui va coûter cher

Pour obtenir cette version X20, il faudra acheter le pack comprenant une paire de lunettes de réalité augmentée pour le jeu, les ROG XREAL R1 Edition 20, qui se branchent directement sur la console. Ce bundle a été créé pour célébrer le 20e anniversaire de la marque ROG (Republic of Gamers) d’Asus.

Nous n’avons pas encore de prix officiel ni de date de sortie pour ce pack, mais ne vous attendez pas à ce qu’il soit bon marché. La Xbox Ally X standard coûte déjà un millier d’euros, et les lunettes AR récemment annoncées ne sont pas loin derrière. Il faudra très probablement s’attendre à une facture globale tournant autour des 2000 euros pour cet ensemble.