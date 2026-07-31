DJI Osmo Pocket 4P, tout le potentiel du cinéma en poche

Première nacelle caméra à double objectif de DJI, Osmo Pocket 4P libère tout le potentiel cinématographique grâce à une plage dynamique de 17 stops et au tout nouveau D-Log 2 10 bits.

DJI a officiellement lancé la très attendue Osmo Pocket 4P, faisant progresser la catégorie qu’elle avait inaugurée avec la nacelle caméra Osmo d’origine en 2015. Le bundle Standard Osmo Pocket 4P est vendu 599 €, le bundle Vlog Osmo Pocket 4P est vendu 689 €.

Cette nacelle est dotée d’un tout nouveau capteur CMOS 1 pouce offrant une plage dynamique de 17 stops, ainsi que d’un objectif de 60 mm avec une ouverture de f/1,8 pour des portraits naturels et époustouflants. DJI présente également le nouveau profil colorimétrique D-Log 2 10 bits1, capable de capturer plus d’un milliard de couleurs afin de restituer les scènes avec une fidélité saisissante dans les hautes lumières comme dans les ombres. En plus de sa technologie de pointe, Osmo Pocket 4P se décline en deux coloris d’une finition soignée : un noir classique qui respire la puissance discrète et un blanc perle à l’esthétique fraîche et accrocheuse.

Deux objectifs, de près comme de loin

Osmo Pocket 4P est doté d’un double objectif qui permet d’obtenir facilement des effets visuels cinématographiques, des panoramas urbains grand-angle aux portraits délicats. L’objectif grand-angle principal est équipé d’un tout nouveau capteur CMOS 1 pouce (équivalent format 20 mm et ouverture f/2,0). Propulsé par la technologie LOFIC de pointe, il offre une plage dynamique inédite de 17 stops et prend en charge la vidéo jusqu’en 4K/240 ips. Plus généralement présentes dans les caméras de cinéma haut de gamme, ces fonctionnalités professionnelles de réalisation gèrent aisément les scènes à fort contraste comme les paysages urbains de nuit, les couchers de soleil et les portraits à contre‑ jour. Parallèlement, un nouveau téléobjectif moyen de 60 mm, à haute résolution et à grande ouverture, offre la distance focale classique pour réaliser des portraits exceptionnels. Il prend en charge un zoom optique 3× et un zoom pouvant aller jusqu’à 12×1. La grande ouverture f/1,8 (profondeur de champ équivalente à f/6,3) comprime fortement l’arrière-plan et le rapproche du sujet pour créer un effet de flou. Associé aux mouvements de caméra, cela donne lieu à des images cinématographiques très percutantes.



Pour les scènes d’action à grande vitesse, Osmo Pocket 4P peut enregistrer des séquences au ralenti ultra HD jusqu’à 8× en 4K/240 ips, donnant l’impression que le temps ralentit lors de moments dynamiques, comme un sujet en rotation, des cheveux au vent ou des flocons de neige, restitués avec un niveau de détail fascinant. Il est également possible d’utiliser le mode Vidéo à obturation lente pour tracer les mouvements de la lumière, créer un flou de mouvement ou capturer les trajectoires et le passage du temps, afin de produire une narration visuelle véritablement unique. L’intégration du nouveau profil colorimétrique D-Log 2 10 bits, associé à 17 stops de plage dynamique, permet de préserver des détails inégalés dans les hautes lumières et les ombres, à l’instar des caméras de cinéma haut de gamme. Grâce à une profondeur de couleur de 10 bits permettant de capturer plus d’un milliard de couleurs, les transitions tonales restent exceptionnellement fluides, ce qui optimise la flexibilité pour l’étalonnage des couleurs en post-production.