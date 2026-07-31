HOVERAir Versa, la caméra de poche qui peut voler

HOVERAir a ouvert la voie dans le domaine des caméras volantes autonomes. Aujourd’hui, l’entreprise franchit une nouvelle étape avec VERSA, une caméra de poche polyvalente dotée d’un stabilisateur (gimbal) à main, conçue pour s’adapter à tous les styles de prise de vue.

Dotée de fonctionnalités IA avancées, VERSA garantit une stabilité à toute épreuve et un suivi intuitif, même en utilisation à main levée. Son véritable atout réside toutefois dans sa conception modulaire: grâce à des accessoires hélices légers à clipser (Flight Wings), VERSA se transforme facilement en caméra volante autonome, ajoutant des perspectives aériennes cinématographiques dès que vous en avez besoin.

Des selfies à main levée aux prises de vue immersives à la première personne (POV), en passant par le suivi intelligent du sujet et les vues aériennes dynamiques, VERSA repousse les limites de ce qu’une seule caméra peut offrir, sans que les créateurs aient à faire de compromis. Avec VERSA, HOVERAir marque une nouvelle étape dans sa volonté de rendre les technologies d’imagerie avancées plus accessibles, intuitives et polyvalentes pour les créateurs du monde entier.