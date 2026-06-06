High End Vienna 2026 : Kanto Audio présente la Tuk Grand en avant-première

Kanto Audio a présenté en avant-première la prochaine génération de sa gamme principale d’enceintes lors du salon HIGH END Vienna, qui s’est tenu du 4 au 7 juin à l’Austria Center Vienna.

La tête d’affiche de cette présentation aura été l’introduction de la Tuk Grand, aux côtés de versions repensées des Tuk, Yu6 et Yu4, ainsi que de leurs homologues passifs — marquant une évolution significative des performances acoustiques, de l’ingénierie et du design industriel à travers toute la gamme. Depuis le lancement de la série Yu en 2014, Kanto s’est efforcé de rendre l’audio de haute qualité plus accessible. Cette nouvelle génération marque un pas plus délibéré dans le monde de la haute-fidélité en affinant les éléments qui déterminent la façon dont une enceinte sonne et s’intègre dans un espace : les performances des haut-parleurs, la conception du coffret et une connectivité polyvalente deviennent prioritaires.



La Tuk Grand est l’enceinte la plus ambitieuse de Kanto à ce jour. Conçue sur les bases de la Tuk, elle bénéficie d’un coffret redessiné, d’un volume interne accru et de haut-parleurs retravaillés. Ensemble, ces changements offrent une plus grande ampleur, une extension plus profonde des basses et une restitution plus naturelle et équilibrée. La Tuk Grand signale également un changement dans l’approche du design industriel de Kanto. Les produits précédents étaient conçus pour s’effacer dans l’espace ; la Tuk Grand est conçue pour y revendiquer sa place. Une géométrie plus tranchée, des lignes plus épurées et des proportions plus affirmées lui confèrent une présence plus forte, tout en conservant la sobriété nécessaire pour rester intemporelle.

Plutôt que de courir après une accumulation de fonctionnalités, la Tuk Grand se concentre sur les fondamentaux de l’écoute : les performances acoustiques, la facilité d’utilisation et une connectivité pertinente. Les entrées principales restent volontairement épurées, tandis qu’une sortie alimentée en USB-C et des configurations passives offrent une grande flexibilité aux auditeurs qui souhaitent composer des systèmes plus personnalisés.

Tuk Grand — Été 2026 : 899,99 €



