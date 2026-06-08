Les derniers accessoires Belkin pour la Nintendo Switch 2 améliorent le confort ainsi que l’autonomie de la batterie

La poignée de recharge “Gaming Charging Grip” fait plus que doubler votre temps de jeu tout en réduisant les crampes aux mains.

Êtes-vous un fan de Mario qui trouve que les consoles portables Switch de Nintendo sont un peu trop frêles ? On a trouvé les Joy-Cons de la Switch originale si inconfortables qu’on ne les a presque jamais sortie de la station d’accueil (dock). Et bien que “Ninty” (Nintendo) ait amélioré les choses pour la console qui lui a succédé, elle n’est toujours pas parfaitement adaptée à mes mains. La nouvelle poignée de recharge Gaming Charging Grip de Belkin devrait régler ce problème — tout en offrant une charge supplémentaire suffisante pour de sérieuses sessions de jeu loin d’une prise de courant.

La coque enveloppante se compose de trois parties : une pour la console elle-même et deux pour les manettes Joy-Con 2. Ces dernières ajoutent des bosses ergonomiques qui offrent une bien meilleure prise en main pour les mains plus grandes, et il n’est pas nécessaire de les retirer pour détacher les manettes de l’écran. La coque principale dispose d’une ouverture pour la béquille intégrée de la Switch, et vous n’avez pas besoin d’enlever la protection pour insérer la console dans son dock.

Si Belkin s’était arrêté là, cela ne vaudrait pas la peine d’en faire tout un plat, mais l’entreprise a mis à profit son savoir-faire en matière de batteries pour intégrer discrètement une batterie de secours de 10 000 mAh. C’est suffisant pour recharger complètement la Switch 2 une fois, tout en gardant assez de réserve pour une autre recharge à 50 % (en supposant que vous ne jouiez pas en même temps).

Le bloc amovible se clipse proprement sur la coque, avec un court connecteur à angle droit pour vous éviter d’avoir des câbles qui traînent. Il peut recharger d’autres équipements compatibles avec la technologie USB-C Power Delivery jusqu’à 30W, tandis qu’un indicateur d’état affiche la charge restante. Le Gaming Charging Grip est en vente dès aujourd’hui, directement sur le site de Belkin et via Amazon, au prix de 100 $.

Une sacoche en bonus

Belkin a également lancé une sacoche bandoulière de voyage dédiée pour transporter votre console lors de vos déplacements. La Travel Bag pour Nintendo Switch 2 est parfaitement proportionnée pour accueillir une console Switch 2, avec un compartiment principal doté d’une doublure douce pour protéger l’écran des rayures. Une sangle en velcro maintient la console en sécurité, tout en laissant de l’espace libre pour une manette Switch 2 Pro Controller, jusqu’à 10 cartes de jeu et d’autres accessoires.

Il y a aussi un compartiment secret pour y cacher un traceur connecté (comme un AirTag), ainsi qu’une poche d’accès rapide pour vos objets du quotidien comme vos clés et votre portefeuille. Elle est également en vente dès maintenant, directement chez Belkin et sur Amazon, au prix de 50 $. Le Gaming Charging Grip et le Gaming Travel Bag pour Nintendo Switch 2 sont tous deux disponibles en trois coloris : Noir, Olive ou Lilas. Ce duo rejoint la protection de transport “Charging Case Pro” déjà existante dans la gamme d’accessoires de jeu en pleine expansion de Belkin.