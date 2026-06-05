SHOKZ lance l’OpenDots 2 et l’OpenDots Air

Un an après le lancement de ses premiers écouteurs à clip OpenDots ONE, Shokz a conçu 2 nouveaux modèles et propose désormais une gamme complète autour de ce format avec l’arrivée de l’OpenDots 2 (premium) et l’OpenDots Air

(entrée de gamme).

Il s’agit là de deux modèles d’écouteurs distincts pour des profils d’utilisateurs bien spécifiques : l’OpenDots 2 s’adresse à l’audiophile exigeant et averti et l’OpenDots Air à une cible plus jeune en quête d’un accessoire de mode stylé et abordable. L’OpenDots 2 (Blanc nacré, Gris, Noir) et l’OpenDots Air (Violet Aurore, Noir) seront disponibles dès le 4 juin aux prix respectifs de 199 € et 139 € sur le site officiel de Shokz et chez les revendeurs partenaires (Amazon, Fnac, Darty, Boulanger, Decathlon, I-RUN).



Avec cette nouvelle génération, Shokz fait évoluer son format clip pour le rendre encore plus compacts, légers et confortables. A mi-chemin entre l’objet tech et le bijou, les écouteurs à clip OpenDots sont un véritable accessoire du quotidien. Avec seulement 6,3 g (OpenDots Air) et 6,4 g (OpenDots 2) par écouteur, ils sauront se faire instantanément oublier et pourront même se porter sans gêne avec des lunettes ou d’autres accessoires (casquette, boucle d’oreilles, …). L’arceau flexible JointArc en nickel-titane, associé à un revêtement en silicone doux, s’adapte naturellement à différentes morphologies d’oreille et assure un maintien stable, sans pression, y compris en mouvement.



OpenDots 2 : Le fleuron de la gamme

Modèle premium de la gamme, l’OpenDots 2 (199 €) s’adresse à ceux qui ne font aucun compromis sur la performance audio.

Il intègre la technologie Bassphere 2.0, associée au système MirrorPitch, pour offrir un son plus ample, des basses renforcées et un rendu global plus maîtrisé. L’immersion spatiale Dolby Audio est également portée à un niveau supérieur, offrant une fidélité sonore adaptée à tous les types de contenus.

L’OpenDots 2 intègre pour la première fois un microphone à conduction osseuse qui travaille de concert avec deux micros à conduction aérienne pour isoler la voix et neutraliser les bruits ambiants. Côté durabilité et services, il bénéficie d’une certification IP57 (haute résistance à l’eau et à la poussière) et intègre une fonction de localisation des écouteurs via l’application Shokz. Son boîtier, compatible avec la charge sans fil Qi, porte l’autonomie totale à 40 heures (dont 10 heures d’écoute continue par charge).



OpenDots Air : un format tendance et plus accessible

L’OpenDots Air (139 €) a été imaginé pour une cible jeune et dynamique, pour qui l’esthétique et la simplicité d’usage sont essentielles, sans compromis sur la qualité. S’il conserve la signature sonore riche de la technologie Bassphere, ce modèle mise sur un design épuré et un coloris phare : le Violet Aurore. Cette teinte aux finitions nacrées transforme les écouteurs en un véritable accessoire de mode.

Parfaitement adapté aux rythmes de vie effrénés, l’OpenDots Air offre une autonomie solide de 36 heures (9h par charge) et une certification IP55 résistante à la pluie et à la sueur. C’est l’alternative idéale pour ceux qui recherchent l’expérience d’écoute à oreille libre Shokz dans un format accessible et résolument moderne.





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