Ugreen dévoile sa série FineTrack 2.0, une nouvelle génération de traceurs intelligents hautes performances

Trois traceurs certifiés offrant une autonomie record, des alertes sonores ultra-puissantes et une compatibilité multiplateforme inédite.

Ugreen vient de lancer sa toute nouvelle gamme de traceurs intelligents : la série Ugreen FineTrack 2.0. Conçue pour répondre aux exigences des utilisateurs nomades, des voyageurs et des familles, cette gamme redéfinit la localisation d’objets du quotidien grâce à des caractéristiques techniques de premier plan en matière d’autonomie, de puissance sonore et de robustesse.

Cette nouvelle série comprend un traceur de poche ultra-compact équipé d’un étui et d’un porte-clés, un modèle sphérique robuste doté d’un cordon de transport intégré, ainsi qu’un modèle au format carte universel, rechargeable par USB-C et compatible à la fois avec les écosystèmes iOS et Android.

Ugreen FineTrack Mini 2 : La compacité sans compromis d’endurance

Le FineTrack Mini 2 se présente sous un format carré ultra-compact de seulement 36 × 36 × 10,7 mm, idéal pour se glisser discrètement sur un trousseau de clés ou dans un portefeuille. Livré avec une coque de protection en silicone et un porte-clés, il intègre une pile haute capacité CR2450 (non rechargeable) lui conférant une autonomie exceptionnelle de 5 à 7 ans (60 à 84 mois), éliminant ainsi toute maintenance annuelle. Certifié officiel Apple Find My pour les utilisateurs iOS, il embarque un haut-parleur ultra-puissant de 110 dB capable de se faire entendre même lorsqu’il est enfoui au fond d’un sac. Ce modèle haut de gamme bénéficie également d’une étanchéité maximale IP68 (résistance à l’immersion jusqu’à 2 mètres pendant 60 minutes) et de touches fluorescentes haute visibilité pour être repéré facilement dans le noir.

Ugreen FineTrack 2 : Le traceur sphérique robuste prêt pour l’aventure

Le FineTrack 2 partage la même fiche technique de pointe que le Mini 2, mais adopte un design sphérique unique (34 × 34 × 34 mm) spécialement conçu pour être attaché à des bagages, des sacs à dos ou des équipements outdoor. Il dispose ainsi de son propre cordon de transport (lanyard) directement fixé au produit lors de la livraison. Tout comme la version Mini, il offre une autonomie record de 5 à 7 ans sans changement de pile, une puissance sonore maximale de 110 dB, et une étanchéité certifiée IP68 face à l’eau et à la poussière. Entièrement certifié Apple Find My, il arbore lui aussi les accents fluorescents signature de la gamme pour une localisation visuelle immédiate dans les environnements sombres.

Ugreen FineTrack Duo : L’innovation universelle, rechargeable par USB-C

Véritable rupture technologique, le FineTrack Duo est un modèle au format carte ultra-fin (35,9 × 35,9 × 9 mm) qui se distingue par sa double certification officielle Apple Find My et Google Find Hub. C’est la solution universelle idéale pour les foyers mixtes, capable de fonctionner aussi bien avec un iPhone qu’un smartphone Android. Contrairement aux deux autres modèles, il intègre une batterie polymère lithium-ion entièrement rechargeable par son port USB-C intégré (équipé d’un capuchon anti-poussière), offrant jusqu’à 12 mois d’autonomie pour seulement 2 heures de charge. Côté sécurité, il intègre un haut-parleur de 80 dB et bénéficie de la certification de sécurité enfants UL 4200A contre les manipulations ou l’ingestion intempestive.



L’ensemble de la gamme intègre les alertes intelligentes anti-oubli. Grâce aux réseaux officiels d’Apple et de Google, l’utilisateur reçoit une notification instantanée sur son smartphone dès que l’objet traqué s’éloigne du périmètre défini, garantissant une tranquillité d’esprit totale au quotidien.

La gamme UGREEN FineTrack est d’ores et déjà disponible sur Amazon :