MOVA lance une gamme d’outils de jardin sans fil alimentés par une batterie commune

Du débroussaillage à la taille des haies, en passant par l’élagage et la coupe de bois, la nouvelle gamme d’outils de jardin sans fil MOVA s’appuie sur une batterie interchangeable unique. Une approche qui simplifie l’entretien du jardin tout en offrant davantage de flexibilité au quotidien.



MOVA, acteur mondial de l’innovation pour la maison connectée, enrichit son offre dédiée à l’entretien extérieur avec un écosystème complet d’outils sans fil, conçu autour d’un principe simple : une batterie unique, plusieurs outils. Alors que les équipements de jardinage alimentés par batterie séduisent un nombre croissant de particuliers en Europe, MOVA répond à cette évolution des usages avec une solution plus silencieuse, plus simple à entretenir et plus respectueuse de l’environnement. « Notre ambition est de proposer un véritable écosystème d’outils de jardin sans fil, plutôt qu’une simple succession de produits. En s’appuyant sur une plateforme de batterie commune à plusieurs appareils, nous simplifions les travaux d’entretien extérieur tout en les rendant plus efficaces et plus économiques », explique Kurt Wang, Responsable des ventes Europe de l’Ouest chez MOVA.



La gamme comprend des tondeuses, coupe-bordures, tronçonneuses, taille-haies, sécateurs et souffleurs, tous équipés de moteurs sans balais (brushless), afin de répondre à l’ensemble des besoins d’entretien des extérieurs. Conçue autour du concept « Une batterie, plusieurs usages », cette gamme sans fil allie simplicité d’utilisation et performances élevées. Grâce à une plateforme d’alimentation commune, il est possible de passer facilement d’un équipement à l’autre. Pour les travaux les plus exigeants, deux batteries interchangeables de 20 V peuvent être associées afin d’alimenter certains modèles fonctionnant en 40 V. Au fil des nouveaux équipements, les mêmes batteries restent compatibles avec l’ensemble de la gamme, limitant ainsi les coûts, le nombre de chargeurs et l’espace de rangement nécessaire. Enfin, leur conception légère et ergonomique, associée à des moteurs brushless performants et à une fabrication robuste, garantit un travail plus confortable, plus efficace et plus fiable, quelles que soient les tâches à réaliser.



Tondeuse brushless GL415 (329 € ) – largeur de coupe de 38 cm

Équipée d’un moteur brushless haute performance et alimentée par le système de batteries interchangeables SyncPack 20 V, la tondeuse GL415 offre une tonte puissante, silencieuse et entièrement sans fil. Sa largeur de coupe de 38 cm en fait une solution idéale pour l’entretien des jardins de taille moyenne. Pensée pour simplifier l’utilisation au quotidien, elle dispose d’un réglage centralisé de la hauteur de coupe par levier unique, de deux modes de gestion de l’herbe (ramassage ou mulching) ainsi que d’un bac de ramassage facile à retirer d’une seule main.

Coupe-bordures brushless GT215 (169 € ) – largeur de coupe de 38 cm

Le coupe-bordures GT215 associe une largeur de coupe de 38 cm à un puissant moteur brushless pour venir à bout aussi bien des travaux de finition que des bordures les plus difficiles d’accès. Son design ajustable assure une prise en main confortable et une grande maniabilité.Équipé d’une tête à avance semi-automatique du fil et de deux vitesses de fonctionnement, il garantit une utilisation fluide et s’adapte facilement aux différents travaux d’entretien.



Scie d’élagage brushless GC205 (129 € ) – lame de 12 cm

Compacte et performante, la scie d’élagage GC205 est conçue pour les travaux de taille de précision. Son moteur brushless entraîne une chaîne atteignant une vitesse de 8 m/s, tandis que le système de lubrification automatique et le réglage de la chaîne sans outil facilitent son utilisation et son entretien. Dotée de trois dispositifs de sécurité et d’une longueur de coupe de 12 cm, elle est idéale pour l’élagage des branches et l’entretien des arbres et arbustes.

Taille-haie sans fil GH221 (129 € ) – lame de 55 cm

Équipé d’une lame de 55 cm offrant une capacité de coupe de 20 mm, le taille-haie GH221 permet aussi bien de réaliser des finitions précises que de tailler des haies plus denses. Ses lames à double action réduisent les vibrations pour un meilleur confort d’utilisation, tandis que sa poignée ergonomique assure une prise en main optimale et un contrôle précis, quelle que soit la position de travail.



Sécateur brushless GPS201 (149 € ) – capacité de coupe jusqu’à 38 mm

Le sécateur GPS201 est équipé d’un moteur brushless et d’une lame en acier SK5 revêtue de titane, garantissant des coupes rapides, nettes et précises sur des branches jusqu’à 38 mm de diamètre. Sa capacité de coupe réglable permet de s’adapter à différents types de végétation, tandis que son design ergonomique assure une prise en main confortable. Son système de sécurité à double gâchette limite les déclenchements involontaires pour une utilisation en toute sérénité.





