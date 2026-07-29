BOOX Go 6 (Gen II), la liseuse compacte de l’été

La BOOX Go 6 deuxième génération est une liseuse e-paper de 6 pouces pensée pour les lecteurs nomades.

S’appuyant sur les atouts de sa prédécesseure, elle conjugue un design entièrement revu, compatible avec le stylet InkSense Plus, une qualité d’image exceptionnelle et des fonctionnalités polyvalentes dans un format compact. Elle est disponible pour 199,99 €.

Avec seulement 160 grammes, elle peut s’emporter partout. Elle intègre un écran à encre électronique de 6 pouces avec une résolution de 300 ppi, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage interne (extensibles via microSD), le tout avec un système d’exploitation Android 11 avec accès au Google Play Store et prise en charge de 26 formats de fichiers. Son éclairage frontal réglable, avec lumière chaude et froide, s’adaptant ainsi à chaque moment de la journée.

Entièrement repensée, la BOOX Go 6 (Gen II) conjugue élégance, caractère affirmé et légèreté pour vous accompagner partout. Son dos texturé inspiré des valises de voyage lui confère une prise en main immédiatement reconnaissable. Disponible en quatre teintes – prune, pierre, coquille et crème –, elle s’intègre naturellement à votre quotidien tout en affirmant les personnalités de chacune et chacun. Grâce à l’application de lecture intégrée NeoReader, il est même possible de créer un environnement de lecture entièrement personnalisé : adaptation des thèmes, changement des polices, modifications des marges selon sa préférence et possibilité de basculer aisément entre mode clair et mode sombre pour créer l’ambiance qui vous convient.