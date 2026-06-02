Starway dévoile le nouveau Touring GT

Starway enrichit sa gamme de vélos à assistance électrique avec le nouveau Touring GT, un modèle polyvalent conçu pour accompagner les utilisateurs dans tous leurs déplacements du quotidien comme dans leurs escapades loisirs.

Plus performant, plus confortable et encore plus intuitif, le Touring GT (2190 €) incarne la vision Starway d’une mobilité fluide, accessible et sécurisée. Pensé pour répondre aussi bien aux besoins des trajets urbains que des balades du week-end, le Touring GT se distingue par sa conception robuste et équilibrée. Son cadre ouvert et plongeant facilite l’enjambement tout en garantissant une excellente rigidité et une grande solidité. Disponible en versions 26’’ ou 28’’ afin de s’adapter à la morphologie de chaque utilisateur, le Touring GT offre une expérience de conduite naturelle, stable et confortable, quel que soit le type de parcours.

Equipé d’une batterie 600 W, le Touring GT possède une autonomie pouvant approcher les 100 km selon les conditions d’utilisation. Cette capacité permet d’envisager sereinement les trajets quotidiens, les longues balades ou les déplacements du week-end sans contrainte de recharge fréquente. Avec la technologie exclusive Equi Motion©, aucun changement de vitesse n’est nécessaire puisque le système gère automatiquement l’assistance afin de maintenir un rythme de pédalage idéal en toutes circonstances. L’utilisateur peut simplement choisir entre trois modes de conduite, éco, confort ou sport. La technologie adapte ensuite automatiquement l’effort demandé pour offrir une conduite fluide, intuitive et parfaitement maîtrisée.



Le Touring GT intègre des clignotants permettant de signaler sa direction sans lâcher le guidon. Un équipement particulièrement rassurant en environnement urbain, qui améliore la visibilité du cycliste et contribue à renforcer la sécurité lors des changements de direction. Cette innovation s’inscrit dans la volonté de Starway de proposer des vélos toujours plus sécuritaires et adaptés aux usages quotidiens. L’entreprise tourangelle a également porté une attention particulière au confort afin de transformer chaque trajet en véritable moment de plaisir. Le Touring GT reçoit ainsi une selle Royal Gel conçue pour réduire les points de pression lors des longues sorties ; une suspension de selle Suntour absorbant efficacement les irrégularités de la route pour limiter les impacts biomécaniques ; une potence réglable pour adapter parfaitement la position de conduite et des freins hydrauliques puissants et progressifs pour un contrôle optimal. Associés à une position de conduite naturelle et ergonomique, ces équipements garantissent un roulage souple, confortable et rassurant, même sur de longues distances.



Le Touring GT bénéficie également d’une transmission par courroie renforcée Kevlar, propre, silencieuse et sans entretien, supprimant tout risque de salissure lié à une chaîne traditionnelle. Avec le Touring GT, Starway confirme sa volonté de rendre la mobilité électrique plus simple, plus intelligente et plus confortable. Ce nouveau modèle s’adresse à tous ceux qui recherchent un vélo à assistance électrique élégant, performant et facile à vivre au quotidien. Le Touring GT conjugue innovation technologique, sécurité et plaisir de conduite pour répondre aux nouvelles attentes des cyclistes urbains et loisirs.

