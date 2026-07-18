67% des Français envisagent l’achat d’une caméra de surveillance dans les 12 mois

Reolink, leader mondial des solutions de sécurité vidéo intelligentes pour les particuliers et les entreprises, dévoile les résultats d’une étude européenne sur le rapport des consommateurs à leur sécurité domestique.

Cette étude révèle l’importance accordée à la sécurité des données personnelles au-delà de celle du domicile. Les consommateurs souhaitent ainsi privilégier le stockage local des données et se montrent également sceptiques vis-à-vis des modèles d’abonnement.

Les résultats brossent le portrait d’un marché en pleine mutation : les solutions de sécurité sont globalement perçues positivement, avec près des deux tiers des répondants (62 %) se déclarant favorables à l’utilisation de caméras de surveillance privées. En France, ce chiffre atteint 58 %. Plus de deux français sur trois (67 %) envisagent même d’acheter une caméra de surveillance ou une sonnette vidéo dans les douze prochains mois. Parallèlement, la sensibilité à la protection de la vie privée joue un rôle déterminant dans la décision d’achat.

La protection des données comme critère d’achat décisif

En effet, les priorités des répondants français lors de l’achat d’une caméra de surveillance rejoignent celles de la majorité des participants à l’étude : la protection des données (28,5 %) et la protection contre le piratage (26 %) constituent les critères de décision les plus importants. Par conséquent, la préférence concernant le lieu de stockage est claire : près des deux tiers (62 %) des répondants français privilégient les solutions avec un stockage des données exclusivement (28%) ou majoritairement local (34%). Par ailleurs, près d’un quart des Français interrogés (24%) exclu tout simplement l’achat d’une caméra en cas de doute sur le traitement des données.

Scepticisme à l’égard des modèles de sécurité par abonnement

L’étude révèle également que de nombreux consommateurs sont réticents face aux coûts récurrents. En France, près d’un quart des participants rejettent les services payants supplémentaires (22 %), tandis qu’ils sont 28% à se dire mitigés à leur sujet. Ils sont également 38 % à préférer un achat unique à prix plus élevé, plutôt qu’un appareil moins cher qui nécessite un abonnement. La transparence des coûts, l’accès illimité à ses données vidéos et l’absence de frais mensuels figurent ainsi parmi les critères les plus importants pour les personnes interrogées.

Priorité au stockage local et à l’utilisation gratuite chez Reolink

Reolink répond aux attentes des utilisateurs européens avec des produits conçus pour le stockage local et sans abonnement obligatoire. Les caméras peuvent enregistrer des clips vidéo sur cartes SD jusqu’à 512 Go, ou sur un système NVR (enregistreurs vidéo réseau). Toutes les fonctionnalités essentielles des appareils sont disponibles sans frais supplémentaires. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder à leurs enregistrements et aux fonctionnalités intelligentes sans restriction, sans payer d’abonnement.

Pour les particuliers, la gamme sans fil Reolink Home Hub, comprenant les modèles Home Hub, Home Hub Pro et Home Hub Mini, sert de plateforme centralisée de stockage et de gestion pour les caméras de sécurité connectées. Véritable centre de contrôle intelligent, le Hub Reolink assure une communication fluide entre les caméras et les smartphones. Avec une capacité de stockage allant jusqu’à 16 To via disque dur pour le Home Hub Pro, il permet de gérer plusieurs caméras au sein d’un même foyer, sans câblage complexe, et de conserver l’intégralité des vidéos sans recourir au cloud.



Sécurité des données grâce à un chiffrement robuste

Pour une protection optimale des données enregistrées, la gamme Home Hub utilise le chiffrement AES-128. Ce standard de sécurité fondamental, utilisé dans le secteur bancaire, protège les données sensibles des clients contre tout accès non autorisé. Reolink combine cette technologie à une méthode de chiffrement propriétaire. La sécurité peut être renforcée via l’application Reolink grâce à des mots de passe individuels. Ainsi, les données restent protégées même en cas de perte, de vol ou de réinitialisation non autorisée de l’appareil.