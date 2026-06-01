Le Microsoft Surface Laptop Ultra équipé de la puce Nvidia RTX Spark s’attaque de front au MacBook Pro

Microsoft vient d’annoncer le Surface Laptop Ultra, propulsé par la toute nouvelle puce Nvidia RTX Spark. Il a été conçu pour rivaliser directement avec le fleuron d’Apple.



Microsoft vient de lever le voile sur le Surface Laptop Ultra, qui s’impose d’emblée comme l’appareil Surface le plus puissant jamais créé. Ce nouveau fleuron du géant de Redmond s’avère d’ailleurs être la machine la plus puissante « toutes catégories confondues » de toute l’histoire de Microsoft. Et ce tour de force est rendu possible grâce au choix du processeur : la puce Nvidia RTX Spark. Avec ce nouveau composant en silicium, Nvidia ne se contente plus de fournir les meilleures cartes graphiques du marché, mais s’attaque frontalement au territoire historique d’Intel, d’AMD et de Qualcomm.

Cette puce haut de gamme, fraîchement annoncée au salon Computex, est en réalité la version optimisée pour Windows du processeur GB10 de Nvidia. Elle embarque 20 cœurs CPU basés sur l’architecture ARM, 6144 cœurs CUDA et peut gérer jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée. La partie graphique (GPU) est quant à elle basée sur la plateforme Blackwell, celle-là même qui propulse les cartes graphiques de la série Nvidia RTX 5000. Qu’il s’agisse de création de contenu, de programmation logicielle ou d’applications liées à l’intelligence artificielle, cette machine est armée pour encaisser absolument tout ce que les utilisateurs de Surface pourront lui imposer. « Nous avons conçu le Surface Laptop Ultra pour accomplir ces tâches lourdes sans sourciller », a déclaré Microsoft lors de son annonce.

Le constructeur de Windows a ajouté : « La mémoire unifiée permet de répartir dynamiquement la RAM là où vos charges de travail en ont le plus besoin entre le CPU et le GPU. Ainsi, la création par IA, le rendu 3D et les flux de travail multi-modèles s’exécutent simultanément, avec une puissance de calcul de 1 pétaflop dédiée à l’IA, capable de faire tourner localement des modèles comptant jusqu’à 120 milliards de paramètres. Sans barrières. Sans compromis. » De plus, lors d’un briefing avec les journalistes, Andrew Hill, vice-président de la division Surface chez Microsoft, a enfoncé le clou en déclarant : « C’est l’appareil le plus puissant que nous ayons jamais fabriqué » (propos rapportés par Engadget).



Un écran d’exception et une connectique complète

Pour rivaliser avec le MacBook Pro, ce nouveau modèle se dote d’un écran tactile PixelSense Ultra de 15 pouces basé sur la technologie mini-LED. Celui-ci affiche une luminosité de pointe de 2 000 nits, ce qui en fait l’écran le plus lumineux jamais intégré à un appareil Microsoft, avec une densité de pixels de 262 ppp (pixels par pouce). Microsoft précise également que le Surface Laptop Ultra possède le plus grand pavé tactile (trackpad) jamais vu sur la gamme, ainsi qu’une connectique particulièrement généreuse : un port HDMI, du USB-C, du USB-A, un lecteur de carte SD et une prise casque. Un choix très satisfaisant, Microsoft soulignant qu’il s’agit exactement des ports réclamés par les créateurs de contenu.

La firme s’est exprimée en termes presque dramatiques pour qualifier sa nouveauté : « Le Surface Laptop Ultra a été conçu sur mesure pour les bâtisseurs de mondes (world makers), fruit d’un partenariat entre Windows, Surface et NVIDIA qui a abordé chaque défi avec la même intention et la même exigence. Une machine comme celle-ci ne doit pas rester immobile. Elle doit être poussée dans ses retranchements. Emmenée jusqu’aux limites du possible. Utilisée pour rendre réel ce que d’autres qualifient d’impossible. Elle appartient aux mains de ceux qui façonnent le monde. »

Le Surface Laptop Ultra sera disponible « plus tard cette année » en deux coloris : Platine (Platinum) et Crépuscule (Nightfall).