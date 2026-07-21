Sécurité : La caméra OMVI 3i WiFi de Reolink à 319,99 €

La caméra Reolink OMVI 3i WiFi est disponible dès aujourd’hui au prix de 319,99 €. Elle est équipée d’un double objectif panoramique 10 MP fixe associé à un objectif mobile (Pan & Tilt) de 8 MP, pour offrir une surveillance à 360°. Il s’agit du deuxième modèle la série OMVI, la gamme de caméras à triple objectif de Reolink.

Ce système à triple objectif de 18 MP permet de conserver une vue d’ensemble constante tout en assurant le suivi précis de sujets en mouvement. Grâce à SyncTrack, l’objectif mobile se verrouille automatiquement sur les objets en mouvement détectés par la caméra panoramique, permettant un suivi fluide et continu sur l’ensemble de la zone surveillée. La fonction de cadrage automatique renforce encore cette capacité en effectuant un zoom dynamique, en centrant l’objet et en maintenant la mise au point jusqu’à ce qu’il quitte le champ de vision.



Les utilisateurs peuvent visualiser simultanément la vue panoramique et les images de suivi en gros plan via l’application Reolink. Ils peuvent également orienter instantanément l’objectif mobile afin d’examiner un élément de plus près en touchant n’importe quelle zone de la vue panoramique.

Conçue pour répondre à l’évolution des besoins en matière de sécurité domestique et professionnelle, la camérao OMVI 3i WiFi bénéficie également de fonctionnalités IA avancées intégrées. Grâce à l’IA ReoNeura, elle prend en charge la recherche vidéo par IA en local, pour une récupération rapide et intuitive des séquences, ainsi qu’une détection précise qui réduit les fausses alertes en filtrant en fonction de la nature des mouvements détectés. Le stockage par microSD d’une capacité maximale de 512 Go ou par NVR Reolink, permet de conserver les données en local. Ces fonctionnalités sont disponibles sans abonnement ni frais mensuels.

