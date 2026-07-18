NAVEE présente son premier exosquelette portable, le EXO S Pro

NAVEE annonce l’arrivée en Europe du NAVEE EXO S Pro, son premier exosquelette robotisé portable, présenté officiellement en Allemagne et en Italie.

Avec cette innovation, la marque spécialisée dans les solutions de mobilité élargit son champ d’action au-delà des déplacements urbains et explore de nouveaux usages liés à l’accompagnement physique sur des terrains variés. Longtemps associés à la science-fiction, aux environnements industriels ou aux usages médicaux spécialisés, les exosquelettes commencent progressivement à trouver leur place dans des situations plus quotidiennes. Le Navee EXO S Pro a été imaginé pour répondre à des besoins concrets : faciliter les randonnées, accompagner les activités en extérieur, soutenir les déplacements professionnels sur le terrain ou aider lors d’efforts physiques importants.

Pensé pour les personnes confrontées aux longues distances, aux dénivelés, aux escaliers ou aux terrains difficiles, le Navee EXO S Pro apporte une assistance supplémentaire aux mouvements naturels du corps. Son objectif : limiter la fatigue, économiser l’énergie et rendre les déplacements plus confortables.



Doté d’une structure à la fois robuste et ultralégère (poids net 1,8 kg), le Navee EXO S Pro combine alliage d’aluminium aéronautique et fibre de carbone. Sa conception permet de mieux répartir le poids afin de réduire la sensation d’encombrement, même lors d’une utilisation prolongée. Le confort a également été placé au centre du développement. L’appareil intègre des matériaux souples, respirants et agréables au contact de la peau, ainsi qu’une structure pensée pour suivre les mouvements du corps naturellement.

Grâce à sa conception ergonomique, le EXO S Pro s’adapte aux équipements couramment utilisés par les amateurs d’activités outdoor. Il peut être porté avec un sac à dos sans en entraver l’utilisation et laisse un accès aisé aux poches et aux autres accessoires. Sa certification IP54 lui assure une protection contre la poussière et les projections d’eau. Malgré son format compact, l’exosquelette développe une puissance maximale de 980 W et peut réduire l’effort ressenti jusqu’à 35 %, notamment lors des montées, des descentes ou des parcours nécessitant des changements de rythme.



Le Navee EXO S Pro repose sur un système d’analyse des mouvements assisté par intelligence artificielle. Celui-ci observe les gestes de l’utilisateur en continu afin d’ajuster automatiquement le niveau d’aide apporté. Grâce à ses 10 modes de reconnaissance des mouvements, l’appareil identifie les actions en quelques millisecondes et intervient au bon moment, sans imposer de contrainte ni modifier la façon naturelle de bouger. Que ce soit pour la pratique de la randonnée, du vélo ou lors du transport de charges, cette assistance limite la fatigue, soulage les jambes et réduit la tension au niveau des articulations, permettant d’envisager des parcours plus longs et plus exigeants.

Au-delà de l’aide pendant l’effort, le bénéfice se ressent également après plusieurs heures d’utilisation, avec une sensation de fatigue réduite, notamment après des passages difficiles comme les pentes ou les escaliers.



Une autonomie pensée pour les longues sorties

Le Navee EXO S Pro peut accompagner jusqu’à 40 000 pas assistés avec une seule charge. Cette autonomie le destine aux randonnées prolongées, aux activités en plein air sur une journée complète ou aux usages nécessitant un soutien régulier. Sa batterie de 5 000 mAh, installée à l’arrière du dispositif, est interchangeable et peut être remplacée rapidement grâce à un système conçu pour simplifier son utilisation lors de longues sessions. Le EXO S Pro intègre également une fonction de recharge inversée de 20 W, permettant de l’utiliser comme batterie externe pour recharger un smartphone, une caméra sportive ou d’autres appareils électroniques pendant une activité extérieure.

