La G.F.J. de Zenith avec Naoya Hida & Co est l’une des collaborations horlogères les plus éblouissantes lancées cette année

Zenith fait revivre la tradition des montres à double signature avec une collaboration limitée à dix exemplaires aux côtés de Naoya Hida & Co.



Zenith vient de dévoiler la G.F.J. Calibre 135 Double Signed avec Naoya Hida & Co. Il s’agit d’une montre en édition limitée à seulement dix exemplaires, qui fusionne l’horlogerie suisse et l’artisanat indépendant japonais dans une collaboration magnifique (et légèrement inattendue). Cette montre est construite autour du Calibre 135, le mouvement le plus récompensé de Zenith, largement considéré comme le chef-d’œuvre absolu de l’âge d’or des concours de chronométrie des observatoires.

Naoya Hida est fasciné par ce mouvement depuis les années 1990. Ainsi, plutôt que de voir une marque apposer simplement une double signature sur un produit existant, on ressent ici une véritable rencontre des esprits. Le boîtier de 39 mm est en platine et le cadran est en argent massif, faisant écho à l’esthétique du modèle NH Type 2A de Hida — tout en proportions, en retenue et en précision. Chaque indication, y compris les signatures des deux marques, a été gravée à la main par le maître graveur Keisuke Kano, puis remplie de laque urushi japonaise bleue. C’est une somme de travail manuel extraordinaire pour un cadran qui, au premier coup d’œil, affiche un minimalisme très discret. Les aiguilles suivent la même philosophie : les aiguilles des heures et des minutes sont taillées dans de l’or massif et polies à la main. La petite aiguille des secondes, située à six heures, est en acier bleui à la flamme.





Le mouvement lui-même a été retravaillé pour un usage moderne tout en préservant le caractère de l’original. Il bat à une fréquence de 2,5 Hz, offre une réserve de marche de 72 heures, intègre un mécanisme de stop-seconde ainsi qu’un spiral Breguet, et bénéficie de la certification COSC avec une précision de +/- 2 secondes par jour. Cette architecture est visible à travers un fond de boîtier en verre saphir, arborant de larges Côtes de Genève avec un traitement au ruthénium sombre et des marquages de couleur or jaune. Le choix des bracelets est l’aspect le plus intéressant. Trois options sont incluses : le cuir Himeji Kurozan, un matériau japonais rare sublimé par des couches de laque urushi polies à la main ; le cuir Wagyu travaillé par les artisans de Kyoto Leather ; et un denim japonais bleu indigo profond, rigide (sans élasthanne), provenant de la maison Kaihara basée à Fukuyama (Hiroshima). Ces trois bracelets se ferment à l’aide d’une boucle ardillon en platine, gravée des initiales G.F.J.

Il s’agit du tout premier modèle de la série dans le cadre du nouveau programme « Double Signed » de Zenith, qui invitera à l’avenir des horlogers indépendants sélectionnés à réinterpréter la G.F.J. C’est une initiative très prometteuse — j’ai hâte de voir une Swatch G.F.J. en biocéramique (je plaisante). Cette G.F.J. Calibre 135 Double Signed avec Naoya Hida & Co. est limitée à seulement 10 pièces, au prix de 58900 CHF.