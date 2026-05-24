XGIMI dévoile une série de vidéoprojecteurs édition limitée EA SPORTS FC 26

XGIMI annonce ses vidéoprojecteurs en édition limitée EA SPORTS FC 26. Cette annonce fait suite à l’événement de lancement organisé le mois dernier à New York par XGIMI et Electronic Arts, au cours duquel fans, créateurs de contenu et joueurs se sont réunis pour découvrir EA SPORTS FC 26 sur grand écran. XGIMI propose des éditions limitées EA SPORTS FC 26 sur trois gammes de produits.



HORIZON 20 Series EA SPORTS FC26 Édition

(HORIZON 20 / HORIZON 20 Pro / HORIZON 20 Max)

Pour les joueurs à la recherche d’une expérience premium sur très grand écran, la série HORIZON 20 offre l’ampleur et la réactivité nécessaires pour une expérience à la fois plus compétitive et plus cinématographique. Avec une image pouvant atteindre jusqu’à 300 pouces, une latence ultra-faible et une prise en charge d’un gameplay fluide, elle est idéale pour des sessions de football gaming intenses.

Le pack comprend :

• XGIMI HORIZON 20/Pro/Max

• Une Copie Digitale EA SPORTS FC 26 (Playstation/XBOX/PC)

• Un Kit Jour de Match (seulement sur la boutique XGIMI)

La série HORIZON 20 EA SPORTS FC 26 Edition est disponible sur xgimi.com, ainsi que chez Fnac, Darty, Boulanger, Son-Vidéo et d’autres revendeurs partenaires, aux prix publics conseillés suivants : 1699 € pour HORIZON 20, 2099 € pour HORIZON 20 Pro et 2999 € pour HORIZON 20 Max.



MoGo 4 Édition Soir de Match

Assez compact pour se glisser dans un sac à dos, assez puissant pour animer une soirée en extérieur. Le pack MoGo 4 réunit tout le nécessaire pour profiter d’EA SPORTS FC 26 à l’intérieur comme à l’extérieur : une image 1080p, un son Harman Kardon et jusqu’à 5 heures d’autonomie grâce à la batterie incluse.

Le pack comprend

• XGIMI Mogo 4

• Support Powerbase

• Écran Extérieur

• Boite de Transport

• 4x Filtres Créatifs

• Copie Digitale EA SPORT FC 26 (Playstation/XBOX/PC)

• Un Kit Jour de Match (seulement sur la boutique XGIMI)

La MoGo 4 Match Night Collection est disponible sur xgimi.com, ainsi que chez Fnac, Darty, Boulanger, Son-Vidéo et d’autres revendeurs partenaires, au prix public conseillé de 599 €.



Vibe One Édition Soir de Match

Le Vibe One est la solution la plus accessible pour profiter de EA SPORTS FC 26 sur grand écran. Ce vidéoprojecteur portable connecté 1080p, équipé de haut-parleurs optimisés par JBL et d’une batterie intégrée, réunit style, simplicité d’utilisation et divertissement dans un format compact et élégant.

Le pack comprend :

• XGIMI Vibe One

• Écran Extérieur

La Vibe One Édition Soir de Match est disponible chez Leclerc et Conforama, au prix public conseillé de 289 €.